Россия в Гааге отвергла обвинения в дискриминации татар в Крыму

Как передает собственный корреспондент УНИАН, представитель российского МИД Григорий Лукьянец заявил во время выступления, что никакой дискриминации татар в Крыму нет.

"Украина просит суд применить временные меры, чтобы защитить основные права населения Крыма от дискриминации, но текст запроса содержит такие определения, как "агрессия", "оккупация" или "незаконный референдум". Более того, годы Украина демонстрировала дискриминацию крымских татар в Крыму и продолжает дискриминацию на подконтрольной территории... Этот запрос не имеет ничего общего с защитой прав человека, это о статусе Крыма, который не имеет ничего общего с этим делом", - заявил Лукьянец.

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Он заверяет суд, что "Россия прилагает значительные усилия, чтобы продвигать вперед гармоничным развитием всех этнических групп в Крыму, что контрастирует с тем, какой была ситуация до 2014 года".

"Украина дискриминировала татар десятилетиями. Россия прилагает значительные усилия, чтобы поддерживать крымских татар и украинское сообщество и продвигать их культуру в Крыму, не смотря на сложную финансовую ситуацию. Такие усилия никогда не были осуществлены на этой территории", - заявил Лукьянец.

По словам представителя РФ, "лидеры крымских татар и украинской общины в Крыму четко не соглашаются с обвинениями в дискриминации".

Лукьянец отметил, что "ни один закон РФ не дискриминирует крымских татар или украинцев". "Украина также не предоставила доказательств выступлений, в которых есть ненависть. Украина не смогла предоставить ни одного доказательства, документа или заявления, которые поддерживают обвинение в запугивании на этнической почве", - добавил он.

Говоря о запрете Меджлиса крымскотатарского народа, Лукьянец заявил, что эта организация никогда не действовала в рамках украинского законодательства, а Украина никогда не признавала Меджлис как представительный орган татар". "Украинская власть приняла все эти решения после того, как изменился статус Крыма. Со временем Меджлис стал все больше зависеть от метода насилия в достижении своей цели", - утверждает представитель МИД РФ.

"Решение запретить Меджлис было реакцией на акты насилия и не имеет ничего общего с национальностью его членов", - заявил он.

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Другой представитель российской стороны Матиас Форто (Mathias Forteau) убеждает суд, что в плане уголовного преследования с украинцами и татарами не ведут себя иначе, чем с другими. "Дела, о которых говорила Украина, являются делами об экстремизме и терроризме. Правила относительно сепаратизма и экстремизма применяются ко всем, Украина не объяснила, почему с татарами и украинцами должны вести себя по-другому", - убеждает он.

Касаясь языкового и культурного вопроса, Форто сказал, что количество школ, в которых ученики могут получить образование на своем языке, увеличилось, а не уменьшилось с 2014 года, как и количество средств массовой информации. "Ситуация в целом улучшилась", - утверждает Форто.

Напомним, в Международном суде ООН продолжается второй день рассмотрения дела "Украина против России", в рамках которой в первую очередь рассматривается запрос Киева на введение временных мер для России, которые должны защитить права украинских граждан на обычную жизнь. Запрос рассматривается как неотложный вопрос.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Международном суде ООН продолжается второй день рассмотрения дела "Украина против России", в рамках которого в первую очередь рассматривается запрос Киева на введение временных мер для России, которые должны защитить права украинских граждан на обычную жизнь. Запрос рассматривается как неотложный вопрос.

В понедельник от украинской стороны выступили представители, которые подробно обосновали справедливость и необходимость таких мероприятий.

Сегодня, 7 марта, свои аргументы излагает российская сторона. Ранее представители РФ уже отвергли обвинения Киева, заявив об отсутствии оснований для введения временных мер.