В ожидании решения свидетели устроили импровизированный концерт в одном из помещений суда
02:37, 07 марта 2017Политика
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В ожидании решения суда свидетели устроили импровизированный концерт в одном из помещений Соломенского райсуда.
Иллюстрация / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, в ожидании решения суда по Насирову активисты влашували импровизированный концерт в одном из судебных залов.
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Также, на улице находятся около двух десятков активистов автомайдана, они греются у разведенного в бочке костра на выезде с территории суда.
Также в помещении суда находятся несколько нардепов, ожидая решения судьи.
Как сообщал УНИАН, судья Соломенского суда Александр Бобровник ушел в совещательную комнату принимать решение по избранию меры пресечения для Романа Насирова.
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