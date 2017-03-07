В ожидании решения свидетели устроили импровизированный концерт в одном из помещений суда

Как передает корреспондент УНИАН, в ожидании решения суда по Насирову активисты влашували импровизированный концерт в одном из судебных залов.

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Также, на улице находятся около двух десятков активистов автомайдана, они греются у разведенного в бочке костра на выезде с территории суда.

Также в помещении суда находятся несколько нардепов, ожидая решения судьи.

Как сообщал УНИАН, судья Соломенского суда Александр Бобровник ушел в совещательную комнату принимать решение по избранию меры пресечения для Романа Насирова.