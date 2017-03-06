ВСУ усовершенствуют ведение боевых действий для предотвращения жертв среди гражданских – Полторак
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Вооруженные силы Украины готовы совершенствовать процессы планирования и ведения боевых действий, чтобы избежать потерь среди гражданского населения на Донбассе.
Об этом Полторак заявил во время встречи с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Вооруженные силы Украины открыты для дискуссии, конструктивной критики и готовы совершенствовать процессы планирования и ведения боевых действий, чтобы избежать потерь среди мирного населения. Соблюдение Вооруженными силами Украины права вооруженных конфликтов находится под постоянным контролем», — подчеркнул он.
По словам министра обороны, проводятся регулярные тренинги личного состава по вопросам соблюдения норм и принципов международного гуманитарного права при планировании и применении войск в вооруженных конфликтах. Особое внимание уделяется подготовке представителей Военной службы правопорядка, юридических служб всех уровней, сержантского состава, подразделений гражданско-военного сотрудничества, военных медиков, журналистов, капелланов и т. д.
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К этим мероприятиям привлекается личный состав подразделений, выводимых из районов непосредственного проведения антитеррористической операции на восстановление, а также тех, которые планируются для направления в район проведения АТО.
Также Полторак сообщил об открытии в ближайшее время в Национальном университете обороны Украины специализированного класса, где на постоянной основе слушатели будут изучать нормы и принципы международного гуманитарного права.
Кроме того, министр отметил, что сейчас разрабатываются изменения к боевому уставу Сухопутных войск ВСУ относительно урегулирования военного присутствия в пределах или в непосредственной близости от населенных пунктов и критически важной инфраструктуры.
«Именно представители Вооруженных сил Украины вели переговоры и обеспечивали безопасность персонала, который осуществлял восстановительные работы на Донецкой фильтровальной станции после прекращения ее работы в результате обстрелов», — подчеркнул Полторак.
Во время встречи министр также поблагодарил за всестороннюю поддержку, которую Международный комитет Красного Креста предоставляет мирному населению, пострадавшему в результате конфликта на востоке Украины.