Россия использует тактику терроризма и пропаганды в Украине – Зеркаль в суде ООН

Тактика России в Украине включает поддержку терроризма и пропаганды. Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявила официальный представитель Украины на слушаниях в Международном суде ООН Елена Зеркаль во время заседания.

По ее словам "тактика РФ включает поддержку терроризма и действия расовой дискриминации, пропаганду, запугивание, политическую коррупцию и кибератаки".

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«Это реальность, перед которой мы стоим в Украине. РФ продолжает это делать уже три года. Все это время она продолжает отрицать многофазовую агрессию против Украины. Сегодня я стою перед судом и прошу о защите основных прав украинских людей, мы ищем справедливости и ответственности перед международным правом ", - отметила она.

Зеркаль подчеркнула, что РФ продолжает нарушать международное право и права человека и поставлять "смертельную помощь" незаконным вооруженным группам в Украине, нарушает права человека в оккупированном Крыму.

Как сообщал УНИАН ранее, сегодня Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге начал слушания по иску Украины к России относительно противодействия финансированию терроризма и расовой дискриминации.

Стороны будут по очереди представлять свои позиции. На первом заседании будет выступать украинская сторона, во вторник слово возьмет Россия, в среду - снова Украина и в последний день слушаний - Россия.