Вехи недели. Страсти по Насирову, блокада с последствиями и фальшивая Надежда

Анонсированные изменения в финансировании Соединенными Штатами защиты демократии в цивилизованном мире, похоже, нашли отражение в отдельно взятой Украине. Борцы с коррупцией решили показать результат: в итоге, кавалерийская атака НАБУ на главу Государственной фискальной службы Романа Насирова переросла в затяжное противостояние в Соломенском суде, под которым собрались не только жаждущие правосудия сограждане, но и политики, стремящиеся оседлать волну народного недовольства. Фигура Насирова, которого защищают сразу несколько адвокатов, по очевидным причинам приближается к статусу воплощения вселенского зла в масштабах Украины, при этом о чистоте юридической процедуры его преследователи беспокоятся мало. Почему-то не в тренде информация о том, что в постсоциалистических странах борьба с высокопоставленными коррупционерами всегда больше напоминала корчевание пней в густом лесу, и Украина вряд ли сможет стать исключением. Разномастность оппозиции и отсутствие консолидированной позиции власти способствуют тому, чтобы тема борьбы с коррупцией получила дополнительное политическое звучание. К сожалению, участники противостояния не заинтересованы в просчитывании своих действий хотя бы на пару шагов вперед.

Ура-патриотическое блокирование перевозок на Донбассе подарило сепаратистам и их российским кураторам повод для отжима (установления «внешнего управления») 43 предприятий, которые выглядят сегодня наиболее лакомыми кусочками на неконтролируемых территориях. Хотя Арсен Аваков рвался снять блокаду силовым путем, правительство предпочло не обострять ситуацию в таком ключе, предполагая, что у Москвы уже заготовлено продолжение. Иначе боевики не стали бы в унисон выдвигать украинским властям заведомо невыполнимый ультиматум. Если отбросить риторические упражнения, то очевидным становится следующее: Украина может получить серьезные потери для бюджета из-за падения объемов экспорта и сокращения уплаты налогов рентабельными предприятиями, а Россия сможет по демпинговой цене заполучить для себя уголь и продукцию металлургических предприятий, ведь из серой зоны ОРДЛО возможности для экспорта отнюдь не безграничны. К сожалению, некоторые украинские политики забыли, что во время войны (гибридной или традиционной – значения не имеет) ослабление экономического потенциала противника является одним из основных заданий.

Поэтому, муссируемая в медиа тема отставки главы правления Национального банка Валерии Гонтаревой вписывается в кризисную повестку дня. Пока перечень возможных преемников Валерии Алексеевны периодически обновляется (Арсений Яценюк громко опроверг стремление вернуться к штурвалу НБУ), сама она заверила, что может уйти в отставку только после подписания меморандума с МВФ о предоставлении нового транша кредита и заблаговременно предупредит об этом. Так что кадровые торги по этой позиции продолжатся в закулисном режиме.

Петр Порошенко на минувшей неделе посетил сразу два восточных областных центра – Днепр и Харьков, напомнив о «русской весне» и излучая уверенность в возвращении Крыма и Донбасса. Президент, похоже, начинает подготовку к предвыборной кампании, которая пока проходит по консервативному сценарию. Шеф президентской администрации Игорь Райнин всем своим видом дает понять, что ситуация в стране контролируема и управляема.

Надежду Савченко ее «доброжелатели» активно толкают на сближение с лидерами сепаратистов. Еще недавно бывшая одним из лидеров общественного доверия депутат сегодня используется для решения сугубо тактически задач: создания видимости наличия альтернативных точек зрения. Савченко, после ее посещения Донецка и Макеевки, которое она сама назвала «спецоперацией», не отдали ни одного украинского пленного. Еще немного и ценность ее вояжей на восток Украины, или – анонсированного – в оккупированный Крым, будет равна нулю.

Евгений Магда