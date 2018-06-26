Сядет ли в тюрьму член „блока СИЗО”

Представитель Президента Украины в Крыму Геннадий Москаль подтвердил в интервьюв понедельник факт задержания депутата Верховной Рады автономии от блока „За Януковича!” (образованного Партией Регионов и Российским блоком) Александра Мельника. Об этом Г.Москаля поинформировал руководитель специальной группы следователей МВД и Генпрокуратуры, которая по просьбе постпреда была направлена в Крым для раскрытия резонансных преступлений прошлых лет, совершенных на шальном полуострове.

По словам Г.Москаля, Мельник был задержан за совершение особо тяжкого преступления. Речь идет о подозрении в организации убийства двух местных бизнесменов. Сегодня Печерский суд города Киева должен избрать меру пресечения для подозреваемого.

Есть определенная логика в том, что именно Геннадий Москаль сообщил СМИ о задержании Александра Мельника. Ведь именно генерал милиции Москаль, начальник управления МВД Украины в АРК, в свое время отдал три года тяжелой борьбе со всемогущими на тот момент в Крыму преступными кланами „Башмаки” и „Сейлем”.

Между тем, в СМИ неоднократно писали о том, что Александра Мельника считают одним из лидеров преступной группировки „Сейлем”.

Еще в феврале, в канун мартовских выборов-2006, министр МВД Юрий Луценко предупреждало том, что в списках крымских организаций 7 партий и блоков есть 46 судимых и позже амнистированных кандидатов в депутаты Верховной Рады АРК. „Вполне реальным является создание такого себе межпартийного блока „СИЗО”, который будет формировать законы, а затем мне, милиционеру, их исполнять, а Вам, крымчанам, по этим законам жить”, - горько иронизировал тогда Юрий Виталиевич. Именно тогда, в прямом эфире Черноморской телерадиокомпании, министр привел в качестве едва ли не самого яркого примера тот факт, что в список блока „За Януковича!” включен бывший лидер преступной группировки „Сейлем” Александр Мельник, который, по словам Луценко, был осужден в 2000 году по ст. 198 ч.1 (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) до 1,5 лет заключения. „Но судимость через несколько лет... погасилась: больше никого не убил, поэтому де-юре имеет право баллотироваться”, - объяснил Луценко. Добавим – что касается „больше никого не убил” министр как в воду глядел.

А если верить копии проекта обвинительного заключения, опубликованного в свое время в Интернете, то в 1998 году против Александра Мельника выдвигали обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 144, ч.3, 222 ч.1 и 229-6, ч.1 Криминального кодекса Украины. Почему обвинение тогда так и не было предъявлено господину Мельнику, осталось неизвестным.

Как писал „Профіль-Україна”,„на выборах в Верховную Раду Крыма между собой столкнулись два лидера крымской мафии: Александр Мельник, который баллотировался в списке блока „За Януковича!”, и Сергей Воронков, который шел в списке Блока Юлии Тимошенко. В 90-х гг. Крым делили две мощнейших группировки – „Башмаки” но „Сейлем”. У истоков последней стоял Сергей Воронков. На заре капитализма группировки развернули между собой кровопролитную войну за перераздел сфер криминального влияния в Крыму. В середине 90-х между ними наступило временное перемирие и стало возможным создание единой „семьи”. Этого не произошло – и начиная с 1998 года правоохранительные органы взялись за разгром ОПГ, чья деятельность набрала опасных для государства оборотов. Удар по коммерческим структурам „Сейлема” был резким. Можно лишь догадываться, какие ресурсы помогли „Сейлему” выжить. Но в итоге вышло так, что „Башмаки” оказались практически уничтоженными, а „Сейлем” стал самой влиятельной группой в регионе.

Когда „Сейлем” начал свой подъем на недосягаемую для конкурентов высоту, его лидер, председатель Симферопольского городского отделения Союза промышленников и предпринимателей Сергей Воронков получил 7 лет лишения свободы. Руководство взял на себя Александр Мельник. Они встретились только в прошлом году. Согласно сообщения достоверного источника в правоохранительных органах, Сергей Воронков заявил, что Александр Мельник не должен был заботиться обо всем бизнесе „Сейлема”. По прогнозам сотрудников правоохранительных органов, с этой встречи начался опасный раскол „Сейлема”, который вскоре отразится на политике Крыма”.

Действительно, о реальном влиянии Александра Мельника (которого в определенных кругах называют „Меля”) на крымскую политику и экономику ходят легенды. Не так давно в Интернете появилась запись якобы разговора между Александром Мельником и еще одним одиозным крымским политиком Львом Миримским, который состоялся 31 октября 2004 года в ночь подведения итогов первого тура президентских выборов. Оба собеседника следят за результатами первого тура по телевизору и делятся впечатлениями и планами на будущее в случае, если главой государства станет Виктор Янукович.

В разговоре, щедро приправленном ненормативной лексикой, обсуждается судьба доброй половины крымских и украинских политиков. Но что наиболее интересно – практически все крымчане, которых собеседники называли кандидатами на главные должности в автономии в случае победы Януковича, занимают руководящие посты в структурах власти автономии сегодня, при президенте Ющенко. Случайность?

Думаю, не только автора интересует вопрос, как сложится судьба дела, возбужденного против яркого представителя „блока СИЗО”. До сих пор все дела, возбужденные МВД против высокопоставленных членов Партии Регионов, неизменно заканчивались громким пшиком...

Николай Писарчук