Ровно в полночь граждане, которые собрались возле суда, скандировали "Насирушка выходи".

Как передает корреспондент УНИАН, люди, собравшиеся возле здания Соломенского районного суда, расходиться не собираются.

Также, ровно в полночь, 6 марта, активисты в обратном отсчете посчитали до 10 и после этого со смехом несколько раз проскандировали "Насирушка выходи".

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Напомним, суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи. Срок ареста Насирова закончился в полночь.

В ходе заседания адвокаты потребовали перенести рассмотрение дела до стабилизации состояния здоровья Насирова, но суд отклонил это ходатайство.

Ранее сообщалось, что защита главы Государственной фискальной службы Романа Насирова не исключает объявления новой подозрения и нового задержания со стороны обвинения.

Напомним, что 2 марта детективы НАБУ обыскали офис Госфискальной службы и вручили подозрение главе ДФС Романа Насирову.