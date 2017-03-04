Ряд нардепов препятствовали перевозке Насирова на обследование в медучреждение – НАБУ

Как сообщается на сайте НАБУ, «народные депутаты Украины, которые препятствовали сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины 4 марта доставить голову ДФС на обследование в специализированное медицинское учреждение, нарушили закон».

В Бюро отметили, что с момента задержания в течение 72 часов, подозреваемый находится под стражей и любое препятствование действиям детективов является уголовно наказуемым деянием (ст. 343 Уголовного кодекса Украины).

Как отметили в НАБУ, сегодня Насирова вывезли с территории клинической больницы «Феофания» для проведения объективной оценки его состояния здоровья. «Однако на территории Института кардиологии им. Стражеско некоторые народные избранники в течение двух часов блокировали вход в реанимационное отделение. В 13:00 главу ДФС доставили на обследование».

В НАБУ призвали народных избранников в дальнейшем не препятствовать законной деятельности правоохранителей. «Факты препятствования действиям сотрудников Бюро зафиксированы на видео. Данные материалы будут в дальнейшем переданы в компетентные органы с целью предоставления правовой оценки незаконным действиям народных депутатов», - отметили в ведомстве.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Насирова из клинической больницы "Феофания" перевезли в Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско. Как пояснили в НАБУ, его перевезли в другое медучреждение для подтверждения или опровержения диагноза. В пятницу, 3 марта, защита заявляла, что Насирова прооперировали.

Вместе с тем в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что предпримут все законные меры для проведения в субботу или воскресенье судебного заседания по избранию меры пресечения Насирову.

***2 марта детективы НАБУ в больнице «Феофания» вручили Насирову сообщение о подозрении.

Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентре». В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

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Адвокаты Насирова заявили, что задержание и уведомление о подозрении их подзащитному состоялись незаконно. Сегодня, 4 марта, на странице Насирова в Facebook появилось сообщение о том, что он не имитирует заболевание и настроен со временем пойти в суд для избрания ему меры пресечения.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования.