ГПУ провела более 60 обысков в трех областях по делу о деятельности Одесской таможни

Об этом сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве, зарегистрированном по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины», правоохранителями одновременно проведено более 60 обысков на территории Киевской, Одесской и Львовской областей.

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Как отметили в ГПУ, «в производстве следователей управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ находится уголовное производство относительно должностных лиц Одесской таможни ГФС, которые действуя по предварительному сговору между собой, в интересах третьих лиц, в период с ноября 2015 года по ноябрь 2016 года, вопреки международному и национальному законодательству относительно определенного перечня субъектов хозяйствования, возможно, создавали условия для осуществления оформления таможенных деклараций по ввозу на территорию Украины различных групп товаров по заниженной стоимости, что по сравнению с другими субъектами внешнеэкономической деятельности приводило к предоставлению им незаконных преимуществ, недопоступлению в значительных размерах таможенных платежей в государственный бюджет и таким образом обусловило причинение государственным интересам тяжелых последствий на сумму около 6,92 млн грн».

Кроме того, говорится в сообщении, должностные лица Одесской таможни и физические лица, субъекты хозяйствования, инспектора таможенных постов Одесской таможни, «действуя по предварительному сговору группой лиц, осуществляют возможно беспрепятственное перемещение товаров через таможенную территорию Украины за получение систематической неправомерной выгоды». Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, ранее экс-руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская заявила, что правоохранители пытаются провести обыски в ее квартире.