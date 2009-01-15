Меркель обещала Тимошенко завтра поговорить с Путиным

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО провела телефонные беседы с канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ, премьер-министром Словацкой Республики Робертом ФИЦО и премьер-министром Республики Польша Дональдом ТУСКОМ.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, Ю.ТИМОШЕНКО обсудила с главами правительств упомянутых стран ситуацию с транзитом российского газа в страны Евросоюза и пути решения этой проблемы.

В частности, во время разговора с А.МЕРКЕЛЬ стороны обсудили пути выхода из кризиса, связанного с прекращением транзита газа в ЕС через территорию Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО поинформировала канцлера Германии о последних предложениях украинской стороны относительно выхода из кризиса. В частности, о посланном европейской и российской сторонам проекте технического Соглашения для возобновления транзита газа в ЕС, а также о телефонном разговоре с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ и достигнутой договоренности о проведении двусторонних переговоров по газовому вопросу 17 января в Москве. Стороны согласились на важности соблюдения обеими странами положений газового меморандума, подписанного 2 октября 2008 года премьер-министрами Украины и России.

Канцлер Германии сообщила украинскому премьер-министру о своем намерении обсудить этот круг вопросов во время ее встречи с В.ПУТИНЫМ в Берлине завтра, 16 января .

Во время разговора с Д.ТУСКОМпольский премьер поинформировал украинскую сторону об итогах недавней встречи в Братиславе представителей стран Вышеградской четверки.

Собеседники также обговорили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Украиной и Польшей.