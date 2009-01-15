Ющенко написал Тимошенко, когда можно будет дать газ в Европу

Правительство должно безотлагательно принять все необходимые организационные и технические меры для обеспечения транзита российского газа и передачи его европейским потребителям на западной границе нашего государства – в случае возобновления Россией поставок через территорию Украины в объемах около 320 млн. кубометров ежедневно и обеспечения соответствующих объемов технологического газа (около 8% от общего объема).

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом идет речь в письме Виктора ЮЩЕНКО к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

«В частности, прошу безотлагательно предоставить гарантии российской и европейской сторонам относительно беспрепятственного транзита газа при вышеупомянутых условиях и поручить НАК «Нафтогаз» выполнить все необходимые процедуры с целью заключения с ОАО «Газпром» соответствующего Технического соглашения», – говорится в письме.

Глава государства отметил также, что окончательные финансовые расчеты должны быть осуществлены после подписания контрактов на транзит российского природного газа в 2009 году.