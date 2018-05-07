Российская сказочка про белого газового бычка

Кажется, год Быка наложил мощный отпечаток на дискурс верхушки российского политикума и Газпрома (а это – одни и те же люди). В частности – царствующего премьер-министра РФ Владимира Путина. Битые две недели топ-спикеры нашего северо-восточного соседа толкут и толкут бесконечную и нудную сказочку про белого газового бычка. Бычка украинского происхождения, который, конечно, упрямо не пропускает в Европу российский газ. Очередная порция этого однообразного, словно газоносная тундра Ямала, российского фольклора прозвучала в интервью Путина Первому каналу немецкого телевидения "АРД". Попробуем смоделировать диалог, который мог бы состояться между ВВП (не путать с внутренним валовым продуктом) и ЗС (имеется в виду здравый смысл). ВВП: "Украина, в сущности, устроила газовую блокаду Европе. Зачем? В борьбе за то, чтобы получить нерыночные, низкие цены на газ, который покупается у нас".

ЗС: Как можно заблокировать то, чего нет? Россия сознательно подала крошечную порцию газу через заведомо невозможный транзитный маршрут. Пренебрегая тем самым собственными контрактами со странами ЕС. И теперь тянет бедного белого газового бычка за хвост, в третий раз подавая нереальную заявку на транзит того, что не транзитируется. С какого чуда Украина должна отключать тепло людям в собственных городах-миллионниках? А за нерыночные цены на газ явно борется именно Россия. Только не за низкие, а за завышенные, причем, не по-детски.

ВВП: "Мы не заинтересованы в том, чтобы прекращать наши поставки потребителям. Вы только вдумайтесь: зачем нам это делать? У нас долгосрочные контракты с нашими европейскими потребителями, и они исправно платят деньги. Зачем же нам заниматься самоубийством и прекращать туда поставки?".

ЗС: Зачем прекращать поставки газа в Европу? Тоже нашел экс-подполковник бином Ньютона. Действительно, европейцы сейчас платят исправно – и много. Но закавыка в том, что цена на газ привязана к цене на нефть с лагом в полгода. А потому со второго квартала будут платить за газ вдвое меньше. Потому что цены на нефть совсем упали. Сейчас, когда Россия не дает газ в Европу, европейцам приходится использовать нефтепродукты для отопления, сварки и так далее. Выше спрос – выше цены. И на нефть, и на привязанный к ней газ. Кроме того, Путин имеет в виду если не прибрать к рукам украинскую ГТС, которая давно России бельмом в глазу, то по крайней мере уломать Европу на Северный и Южный потоки. Они обойдут Украину (она же, типа, ненадежный транзитер!) и дадут российскому монополисту возможность драть с европейцев еще больше. А еще выкручивание рук украинцам и европейцам должно, по замыслу ВВП, дать России суперусловия как продажи, так и транзита газа. Таким образом, насчет самоубийства Путин явно преувеличивает. Больше похоже на душегубство: в Европе уже несколько людей насмерть замерзли.

ВВП: „Новые транзитные страны, появившись после распада СССР, пытаются использовать свое монопольное транзитное положение, чтобы получить дешевые цены на газ, в первую очередь, - ниже рынка".

ЗС: Уж чей бы белый газовый бычок мычал, а чей – молчал! Весь мир сходится на том, что российский газовый монополист использует свое монопольное положение беспрецедентным образом. Для получения дорогих цен на газ – выше рынка.

ВВП: "Это все мы делаем не только в интересах российской стороны, но и в интересах европейских потребителей. Я хочу, чтобы европейские потребители, граждане европейских стран знали об этом и понимали это".

ЗС: Как благородно: „Газпром” морозит европейских потребителей, выбивая из них побольше бабок за газ и нефть – и все это ради их же блага. Правильно! Уже пора избавить зажравшихся европейцев от лишнего ожирения!

ВВП: „Украина хочет выглядеть, как цивилизованное европейское государство и не должна закрывать свой транзит в европейские государства, несмотря на свое желание получить европейский газ по ценам ниже мировых".

ЗС: Да, Украина действительно хочет выглядеть как цивилизованное европейское государство и не собирается в угоду новейшим манипуляторам „белым газовым бычком” вынуждать одесситов, харьковчан или запорожан в собственных домах кутаться в шубы и трястись от холода. О ценах – см. выше.

ВВП: "Нужно, чтобы Европа дала ясный, понятный сигнал, - не России сигнал о том, что мы должны отдавать за бесценок свой товар, а Украине - сигнал о том, что она должна вести себя цивилизованно".

ЗС: Конечно, у Путина и Ко за бесценок разве что прошлогоднего снега комок получишь. А Украина ведет себя сверхцивилизованно уже хотя бы потому, что отвечает на откровенные издевательства Кремля парламентской лексикой. Но, кажется, скоро „Наш дом – Газпром” допросится „ясного, понятного” сигнала как от Украины, так и от Европы в непарламентской вербальной форме.

ВВП: "Нужно эти транзитные страны избавить от иллюзий. Если хотите, как говорится, нужно избавить девушек от иллюзий - у невест есть выбор".

ЗС: Да давно избавились от иллюзий в Украине, господин Путин. Тем более, что ваше немудренное расторжение в одностороннем порядке межправительственного газового меморандума лишний раз подчеркнуло основной принцип вашей внешней политики. Он также формулируется в матримониальных терминах: „жених обещал – не значит женился”.

P.S. К сожалению, диалог ВВП с ЗС в настоящее время представляется чисто теоретической возможностью. Слишком уж заслоняют объективный взгляд ему „национальные интересы”, или, по крайней мере, то, что он под ними понимает. Потому и имеем „белого бычка” вместо полноценного диалога. Но если понимание национальных интересов слишком сильно разойдется со здравым смыслом – жди беды. И для Украины, и для Европы, и для самой России...

Николай Писарчук