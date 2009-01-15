Верховная Рада преодолела сразу два президентских вето

Верховная Рада преодолела вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности”.

Как передает корреспондент УНИАН, за преодоление вето проголосовали 400 из 446 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 18 декабря 2008 года.

Закон предоставляет право промышленным предприятиям применять ежегодную 25-процентную норму ускоренной амортизации основных фондов группы 3. При этом амортизация основных фондов группы 3 проводится до достижения балансовой стоимостью группы нулевого значения.

Согласно закону, пропуск на таможенную территорию Украины с целью свободного оборота или временный ввоз и первая регистрация в Украине ввезенных транспортных средств новых и бывших в пользовании, или изготовленных в Украине по кодам товарных позиций 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705, осуществляется при условии их соответствия экологическим нормам: с 1 января 2010 года – не ниже уровня «ЕВРО-3»; с 1 января 2012 года - не ниже уровня «ЕВРО-4»; с 1 января 2014 года - не ниже уровня «ЕВРО-5». Также предусмотрено, что экологические нормы, методы испытаний и обозначения уровня экологических норм определяют в соответствии с особенностями конструкции транспортных средств в соответствии с Соглашением о принятии единых технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выданных на основе этих предписаний, подписанным в 1958 году, с поправками 1995 года и прилагаемых к нему Правил ЕЭК ООН в порядке, определенном Кабинетом министров Украины».

В случае нарушения требований относительно целевого использования указанных товаров плательщик налога обязан увеличить налоговые обязательства по результатам налогового периода, на который приходится такое нарушение, на сумму налога на добавленную стоимость, которая должна была быть уплачена в момент ввоза таких товаров, а также уплатить пеню, начисленную на такую сумму налога, исходя из 120 процентов учетной ставки Национального банка Украины, которая действовала на день увеличения налогового обязательства, и за период от даты ввоза таких товаров до даты увеличения налоговых обязательств.

Этот закон вступает в силу с 1 января 2009 года.

9 января Президент Украины по обращению Министерства финансов, Министерства юстиции и Государственной таможенной службы применил право вето к Закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности».

Также Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на Закон "О Дисциплинарном уставе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 411 народных депутатов из 447, зарегистрированных в сессионном зале.

Обосновывая вето, глава государства отметил, закон содержит неоднозначные положения относительно применения дисциплинарных взысканий, не определяет объем полномочий лиц начальствующего состава, которые налагают взыскание и применяют поощрение, не дает четких определений терминов, которые применяются в законе. Глава государства указывал, что это может привести к разному их толкованию и неодинаковому применению, ухудшит правовое регулирование вопросов привлечения к дисциплинарной ответственности, что, в свою очередь, может повлечь непредсказуемые последствия, в частности нарушение конституционных прав и свобод граждан. Кроме того, отмеченные недостатки Закона могут поставить под угрозу деятельность Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины как в мирное время, так и в особый период.

Президент предлагал принятый Верховной Радой Украины 4 сентября 2008 года Закон Украины "О Дисциплинарном уставе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины" отклонить.