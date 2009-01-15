Медведев пригласил Ющенко в Москву на газовый саммит

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ пригласил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО принять участие в Московской международной конференции глав государств и правительств по вопросу обеспечения доставки российского газа потребителям в Европе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

Как сообщал УНИАН, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ предложил провести 17 января саммит стран-потребителей и транзитеров газа в Москве.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил о готовности принять участие в саммите, если он состоится не в Москве, а в одной из европейских стран.