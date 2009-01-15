Медведев пригласил Ющенко в Москву на газовый саммит
16:53, 15 января 2009Политика
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Информация пресс-службы Кремля
Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ пригласил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО принять участие в Московской международной конференции глав государств и правительств по вопросу обеспечения доставки российского газа потребителям в Европе.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.
Как сообщал УНИАН, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ предложил провести 17 января саммит стран-потребителей и транзитеров газа в Москве.
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил о готовности принять участие в саммите, если он состоится не в Москве, а в одной из европейских стран.
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