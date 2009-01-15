Ющенко говорил с Медведевым о газе
16:29, 15 января 2009Политика
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Президент гарантировал транзит
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава Украинского государства в который раз призвал своего российского коллегу обеспечить снабжение российского природного газа европейским потребителям, для чего необходимо закачать в украинскую газотранспортную систему 330 миллионов кубометров газа.
«В свою очередь Украина гарантирует транзит всех законтрактованных российской стороной и европейскими потребителями объемов газа по своей территории», – отметил В.ЮЩЕНКО.
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