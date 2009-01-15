Ющенко говорил с Медведевым о газе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава Украинского государства в который раз призвал своего российского коллегу обеспечить снабжение российского природного газа европейским потребителям, для чего необходимо закачать в украинскую газотранспортную систему 330 миллионов кубометров газа.

«В свою очередь Украина гарантирует транзит всех законтрактованных российской стороной и европейскими потребителями объемов газа по своей территории», – отметил В.ЮЩЕНКО.