Россия все-таки хочет провести газовый саммит у себя

В Москве идет подготовка к саммиту по газовой проблематике, запланированному на 17 января.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля, ссылаясь на пресс-секретаря Президента РФ Наталью ТИМАКОВУ.

"В настоящее время по дипломатическим каналам рассылаются приглашения главам государств и правительств стран-потребителей и транзитеров российского газа", - сказала Н.ТИМАКОВА.

Как сообщал УНИАН, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ предложил провести 17 января саммит стран-потребителей и транзитеров газа в Москве.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил о готовности принять участие в саммите, если он состоится не в Москве, а в одной из европейских стран.

Представитель Еврокомиссии Йоханнес ЛЕЙТЕНТБЕРГЕРЕ сообщил, что Европейский Союз готов принять участие в газовом саммите.