Ющенко вылетает в Лондон

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня отбывает с однодневным рабочим визитом в Великобританию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, главная цель визита – встреча с премьер-министром Великобритании Гордоном БРАУНОМ.

Во время встречи, которая запланирована на 16.00 по лондонскому времени (18.00 – по киевскому), украинская и британская стороны обсудят вопрос энергетической безопасности.

Также планируется рассмотреть вопросы гарантий транзита газа европейским потребителям, которые предоставляет украинская сторона при условиях его снабжения российской стороной.