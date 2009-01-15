Ющенко вылетает в Лондон
14:18, 15 января 2009Политика
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В повестке дня - энергетическая безопасность
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня отбывает с однодневным рабочим визитом в Великобританию.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, главная цель визита – встреча с премьер-министром Великобритании Гордоном БРАУНОМ.
Во время встречи, которая запланирована на 16.00 по лондонскому времени (18.00 – по киевскому), украинская и британская стороны обсудят вопрос энергетической безопасности.
Также планируется рассмотреть вопросы гарантий транзита газа европейским потребителям, которые предоставляет украинская сторона при условиях его снабжения российской стороной.
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