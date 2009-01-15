У Ющенко объяснили, почему Украина не может возобновить транзит газа

Украина не может возобновить транзит российского газа, пока не будет подписан технический контракт о его транспортировке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента, Уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ на брифинге для прессы.

Он отметил, что позиция НАК «Нафтогаз Украины» является очень конкретной и конструктивной – «должно быть подписано технологическое соглашение, технологический контракт, который определяет в каких точках, какие объемы газа и какого качества газ, в какой последовательности должен быть подан в ГТС Украины, и также в каких пунктах передачи этого газа, какой объем, какое время и т. п».

Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что речь идет исключительно о технических условиях взаимодействия украинской и российской газотранспортных систем.

При этом, по его словам, это соглашение не включает финансового аспекта, в частности, цены на газ, транзит, в том числе и цены на технологический газ.

Б.СОКОЛОВСКИЙ напомнил, что несколько дней назад «Нафтогаз» передал два варианта такого соглашения, однако по состоянию на сегодня ответа со стороны Российской Федерации нет.

«Это соглашение является крайне необходимым для того, чтобы возобновить транзит российского газа в Европу», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ, добавив, что «если нет соглашения, Украина физически не будет иметь возможности транзитировать газ, поскольку не будет определено, какими являются объемы и в каких пунктах газ будет получаться, в каких объемах и куда он будет передаваться».

Б.СОКОЛОВСКИЙ заметил, что уже третьи сутки подряд с российской стороны поступают заявки на транзит незначительного количества газа, которые нереально выполнить без создания угрозы для потребителей газа Украины.