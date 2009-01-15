Москва ждет, что Европа надавит на Украину

Россия ожидает, что Евросоюз окажет консолидированное давление на Украину с целью выполнять свои транзитные обязательства, заявил сегодня на пресс-конференции в Москве председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Константин КОСАЧЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «В краткосрочной перспективе мы ожидаем и от Европейского Союза, и от Германии как одной из ведущих стран ЕС консолидированного давления на Украину с тем, чтобы она исполняла свои обязательства по Энергетической хартии как страна-транзитер».

К.КОСАЧЕВ подчеркнул, что статья 7 этого документа, который Украина ратифицировала в 1998 году, говорит, что в случае возникновения проблем с транзитом страна-транзитер не имеет права препятствовать осуществлению транзитных поставок, а все проблемы должны решаться в судебном порядке.