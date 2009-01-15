Единый Центр поддержит отставку правительства
12:13, 15 января 2009Политика
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Переговоры не проводятся
Депутаты от “Единого Центра” будут голосовать за отставку правительства во время рассмотрения вопроса в Верховной Раде относительно резолюции недоверия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил лидер “Единого Центра” Игорь КРИЛЬ.
В то же время он заверил, что депутаты от “Единого Центра” не проводят переговоры с другими фракциями ВР относительно синхронного голосования по данному вопросу.
«У нас достаточно своих рассуждений и достаточно аргументов, чтобы мы принимали решение самостоятельно», - сказал он.
При этом он добавил, что на сегодня “Единый Центр” «имеет предварительное решение, чтобы отправить правительство в отставку».
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