Единый Центр поддержит отставку правительства

Депутаты от “Единого Центра” будут голосовать за отставку правительства во время рассмотрения вопроса в Верховной Раде относительно резолюции недоверия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил лидер “Единого Центра” Игорь КРИЛЬ.

В то же время он заверил, что депутаты от “Единого Центра” не проводят переговоры с другими фракциями ВР относительно синхронного голосования по данному вопросу.

«У нас достаточно своих рассуждений и достаточно аргументов, чтобы мы принимали решение самостоятельно», - сказал он.

При этом он добавил, что на сегодня “Единый Центр” «имеет предварительное решение, чтобы отправить правительство в отставку».