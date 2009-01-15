The Times: политика Путина в газовом конфликте - чистое безумие

Политика Путина в отношении газового кризиса - чистое безумие, утверждает The Times в статье "Мастер-класс от Владимира Путина: "Как терять друзей и восстанавливать против себя соседей". "Путин нашел эффективный способ превратить гипотетическую зону влияния России в зону стран, которые питают к России недоверие или ненависть и срочно придумывают, каким образом уменьшить зависимость от нее", - пишет Бронуэн Мэддокс, подчеркивая, что Москва восстановила против себя даже Болгарию, своего самого ярого сторонника в ЕС.

В споре и Россия, и Украина неправы, но Россия неправа в большей степени, утверждает Мэддокс. Украинские лидеры действительно не справились с переговорами, желая усидеть на двух стульях - получить независимость от России, не платя за газ по рыночным ценам, подчеркивает автор. Но Россия стремится поднять цены для Украины более чем вдвое - а согласие с этим предложением означает политическую смерть для любого украинского лидера, пишет Мэддокс. В результате европейские страны, испытывающие дефицит газа, пришли в ярость.

Президент Медведев предупредил Украину, что времена подарков закончились. "Тем самым он еще эффективнее, чем НАТО или ЕС, напомнил всем бывшим членам советского блока, почему им следует искать друзей только на Западе", - считает Мэддокс.

Инопресса