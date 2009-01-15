Интернет шутит о "секторе без газа" (анекдоты)

Новый газовый конфликт России и Украины, в результате которого страдает Европа, породил множество анекдотов. Еще в новогодние каникулы интернет-сообщество начало шутить, что основные новости в последнее время о секторе газа и "секторе без газа".

Теперь сарказма в шутках о "секторе без газа" прибавилось.

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Когда на переговорах украинская делегация сказала, что согласна покупать газ по рыночной цене, только скажите, по какой формуле "Газпром" рассчитывает эту цену, россияне достойно ответили: "Может быть, вы еще хотите, чтобы российским послом в Украине был нобелевский лауреат по литературе?".

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Газ для Украины должен стоить больше, чем для Западной Европы, поскольку Украина получает его раньше и, значит, более свежим.

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Газпром:

- А у нас в квартире газ. А у вас?

Нафтогаз:

- А у нас газопровод. Вот...

Болгария:

- А у нас огонь погас -

Это раз...

Грузовик привез дрова -

Это два...

Путин: - А из нашего окна

Площадь Красная видна!

Тимошенко: - А у нашего окошка

По трубе гуляет кошка...

Путин:

А в-четвертых, Тополанек

Отправляется в полет.

Потому что где-то кто-то

ходу газу не даёт!

Ющенко, Тимошенко, Дубина (хором):

- Мы ходили по Брюсселю,

там сейчас такой экстаз...

Рассказали всем про синий

Презеленый красный газ!

Кто на кранике сидел,

Кто на лыжах песни пел...

Витя пел,

Вован молчал,

Пиебалгс права качал...

Дело было вечером,

тырить было нечего.

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