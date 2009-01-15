Верховная Рада требует у Ющенко голову Стельмаха

Верховная Рада приняла постановление о внесении изменений в постановление «Об образовании временной следственной комиссии ВР по вопросам проверки деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 372 народных депутата из 442 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным постановлением предполагается обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО по поводу необходимости внесения им представления об освобождении Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя Нацбанка и предложения новой кандидатуры на эту должность.

Также постановлением предусмотрено продлить на 6 месяцев работу ВСК ВР по вопросам проверки деятельности НБУ в период финансового кризиса.

Как пояснил председатель ВСК, народный депутат Юрий ПОЛУНЕЕВ (фракция БЮТ), продление срока работы комиссии необходимо для того, чтобы был действенный контроль над деятельностью НБУ.

По словам Ю.ПОЛУНЕЕВА, «мы должны сделать предупреждение Президенту Украины», что он несет ответственность за стабильность национальной валюты.

Как сказал депутат, если Президент не отреагирует на необходимость увольнения руководства НБУ, тогда парламент должен потребовать «отчета Президента перед парламентом» относительно денежно-кредитной политики.