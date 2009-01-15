Нардепы лишили себя каникул

Верховная Рада приняла постановление «О внесении изменений в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 266 народных депутатов из 444 зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с постановлением, парламент с 19 по 23 января будет работать в комитетах и фракциях, а с 26 по 30 января – в округах.

Как объяснил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, это означает, что «мы не будем закрывать работу ВР». По его словам, текущая сессия будет закрыта в первый день работы следующей сессии.

Как известно, следующая сессия ВР открывается 3 февраля.

Первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, комментируя результаты голосования и участие в нем фракции КПУ, заявил, что результаты голосования “говорят о том, кто является членами коалиции”.

В ответ В.ЛИТВИН заметил, что данное решение парламента означает, что «Верховная Рада не идет на каникулы, а будет работать».

По словам В.ЛИТВИНА, сегодня парламент продемонстрировал свою консолидированность в ответ на цинизм». «А то у кое-кого уже билеты заказаны, а они здесь демонстрируют какую-то чистоту своих рядов», - добавил В.ЛИТВИН.