Стельмах уходит в отпуск от греха подальше

С сегодняшнего дня глава Национального банка Владимир Стельмах намерен уйти в отпуск на неопределенный срок. Об этом пишет Коммерсант-Украина. Издание предполагает, что решение вызвано реальной угрозой отставки. Накануне в Верховной раде депутаты фракции БЮТ зарегистрировали два законопроекта, описывающие технологию отстранения господина Стельмаха от руководства Нацбанком с передачей его полномочий главе совета НБУ Петру Порошенко.

"Вы же видите, как накаляются наши отношения с Кабмином, который всячески давит на председателя, поэтому он на правлении сообщил, что пока `отдохнет`,– сказал изданию источник в НБУ.– На сколько дней он определит себе отпуск, на 14 или 51,– неизвестно. С четверга и. о. председателя становится первый заместитель Анатолий Шаповалов".

Владимир Стельмах решил уйти в отпуск именно в тот день, когда депутаты фракции БЮТ планировали отстранить его от исполнения обязанностей.