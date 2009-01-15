Стельмах уходит в отпуск от греха подальше

10:22, 15 января 2009
Политика
2026

И.о. главы НБУ - Шаповалов

С сегодняшнего дня глава Национального банка Владимир Стельмах намерен уйти в отпуск на неопределенный срок. Об этом пишет Коммерсант-Украина. Издание предполагает, что решение вызвано реальной угрозой отставки. Накануне в Верховной раде депутаты фракции БЮТ зарегистрировали два законопроекта, описывающие технологию отстранения господина Стельмаха от руководства Нацбанком с передачей его полномочий главе совета НБУ Петру Порошенко.

"Вы же видите, как накаляются наши отношения с Кабмином, который всячески давит на председателя, поэтому он на правлении сообщил, что пока `отдохнет`,– сказал изданию источник в НБУ.– На сколько дней он определит себе отпуск, на 14 или 51,– неизвестно. С четверга и. о. председателя становится первый заместитель Анатолий Шаповалов".

Владимир Стельмах решил уйти в отпуск именно в тот день, когда депутаты фракции БЮТ планировали отстранить его от исполнения обязанностей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter