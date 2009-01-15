Литвин считает, что в Украине импичмент невозможен

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что реализовать процедуру импичмента в Украине «абсолютно невозможно».

Об этом он сказал в эфире российского радио «Эхо Москвы».

«Технологически можно любую процедуру провести, но у нас нет такого понятия. У нас есть закон, и есть регламент. Так вот если придерживаться закона, а я имею в виду, это Основной Закон, то есть Конституция Украины, то реализовать процедуру импичмента абсолютно невозможно. Даже при том условии, что будет принят закон о специальных и следственных комиссиях, что президент тот закон подпишет», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, даже если эти все правовые требования будут выдержаны, все равно не хватит «ресурсовремени».

«Ибо до середины года надо будет принять постановление Верховной Рады об установлении дня проведения выборов президента Украины. А у нас ко всему прочему, начинают разгораться только споры, дискуссия вокруг того, когда же эти выборы проводить? С того момента исчислять срок пребывания Виктора ЮЩЕНКО на президентском посту, когда состоялся 3-й тур выборов, или с момента приведения к присяге?», - отметил В.ЛИТВИН.

Он считает, что в этом вопросе необходимо провести соответствующие консультации и с Конституционным судом, и с Центральной избирательной комиссией, и принять взвешенное решение – когда проводить выборы президента Украины.