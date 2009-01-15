Тимошенко зовет к себе губернаторов и мэров
09:10, 15 января 2009Политика
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Совещание по вопросам борьбы с кризисом
Сегодня в 12.00 под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится совещание с губернаторами и мэрами областных центров по вопросам противодействия мировому финансовому кризису.
Как сообщал УНИАН, вход в Дом правительства – с улицы Грушевского, 12/2, І-й подъезд, 7 этаж, Большой зал.
Аккредитация (до 10.00, 15 января) по тел.: 256-75-81, 256-65-71, 256- 66-32, 8067 468 46 62, 256 77 68.
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