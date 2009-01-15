Тимошенко зовет к себе губернаторов и мэров

Сегодня в 12.00 под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится совещание с губернаторами и мэрами областных центров по вопросам противодействия мировому финансовому кризису.

Как сообщал УНИАН, вход в Дом правительства – с улицы Грушевского, 12/2, І-й подъезд, 7 этаж, Большой зал.

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