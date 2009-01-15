Тимошенко отправила Путину срочную телеграмму

В 24-и часа 14 января состоялся телефонный разговор премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ. Во время разговора была достигнута договоренность о проведении в субботу в Москве переговоров правительств двух стран по газовому вопросу. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ.

Во время разговора была обсуждена концепция снятия всех проблем в газовом вопросе. Премьер-министры Украины и России также обсудили условия начала транзита российского природного газа в страны ЕС.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отправила В.ПУТИНУ срочную телеграмму, в которой гарантировала, что весь объем природного газа, который Россия подаст в украинскую газотранспортную систему, будет доставлен в страны Евросоюза, за исключением 8% газа, который потребляется на работу газоперекачивающих агрегатов транспортной системы.

В этой телеграмме правительство Украины предоставляет Правительству России также гарантию относительно оплаты природного газа, который будет использован на технические потребности, сразу после установления цены на российский природный газ для Украины.

Пресс-служба Кабмина Украины отмечает, что диалог премьер-министров Украины и России был конструктивным, что дает надежду на решение всех проблем, накопленных в газовом вопросе. Ю.ТИМОШЕНКО считает, что нахождение компромисса является возможным.