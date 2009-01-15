Посол Украины в РФ: тему газа надо вернуть в цивилизованное русло

Тему поставок российского газа в страны Европы необходимо вернуть в русло нормальных, цивилизованных отношений.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в РФ Константин ГРИЩЕНКО.

По словам К.ГРИЩЕНКО, такие отношения должны строиться на уровне хозяйствующих субъектов.

«По большому счету, самое важное сейчас - вернуть тему газовых поставок в Европу в русло нормальных, если не доверительных, то, по крайней мере, цивилизованных переговоров и дискуссий, которые должны проходить, наверное, по определению не через прессу, а в рамках тех взаимоотношений, которые есть между "Газпромом" и "Нафтогазом", - сказал он.

В качестве первоочередных мер для возобновления транзита посол считает, что российской стороне необходимо просто дать достаточный объем газа – «и не по одному направлению, а по всем», а также обеспечить соответствующий уровень давления в трубе, который позволяет бесперебойно обеспечивать гарантированные поставки на выходе с территории Украины.

«Это снимает технические проблемы», - сказал посол.

Главное сейчас, по словам К.ГРИЩЕНКО, решить проблему для запуска транзита: технический газ должен быть обеспечен из какого-то «понятного источника», и необходимо также договориться о цене за него, «а у нас сейчас просто нет контракта».

«Сейчас Украина не покупает газ и даже не ведутся серьезные переговоры о его поставках в Украину. По сути, мы сидим с трубой, не получаем с нее ничего, а от нас хотят, чтобы мы собственный газ использовали для того, чтобы обеспечить потребности Европы и России, и никак не Украины. Наверно, в разгар зимы не так просто объяснить собственному народу, что это является необходимым», - подчеркнул посол.

В целом, газовые вопросы надо решать вопросы комплексно, и «для этого надо решить вопрос и цену газа для Украины, и объемы, которые будут поставляться, и тариф на транзит», - считает дипломат.

Кроме того, К.ГРИЩЕНКО призвал находить решение «с участием европейцев».