Тимошенко и Путин провели телефонные переговоры

В 24 часа 14 января состоялся телефонный разговор Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко с Премьер-министром России Владимиром Путиным сообщает официальный сайт украинского правительства. В ходе разговора была достигнута договоренность о проведении в субботу в Москве переговоров Правительств двух стран по газовому вопросу.

Была обсуждена Концепция снятия всех проблем в газовом вопросе. Премьер-министры Украины и России также обсудили условия начала транзита российского природного газа в страны ЕС.

При этом Премьер-министр Юлия Тимошенко отправила главе российского Правительства Владимиру Путину срочную телеграмму, в которой гарантировала, что весь объем природного газа, который Россия подаст в украинскую газотранспортную систему, будет доставлен в страны Евросоюза, за исключением 8% газа, который нужен для работы газоперекачивающих агрегатов транспортной системы.

В телеграмме Правительство Украины дает Правительству России также гарантию оплаты природного газа, который будет использован на технические потребности, сразу после установления цены на российский природный газ для Украины.

Диалог премьер-министров Украины и России был конструктивным, что дает надежду на решение всех проблем, накопленных в газовом вопросе. Юлия Тимошенко считает, что нахождение компромисса возможно.