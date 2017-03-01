Главы МИД Украины, Великобритании и Польши обсудили другой формат давления на Россию – "Будапештский"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Джонсоном и Ващиковским сегодня в Киеве.

«Мы говорили о политической солидарности, которую мы сейчас имеем. Мы обсуждали санкции как важный инструмент, но мы обсуждали использование других важных возможностей, к примеру, наш «Будапештский формат» в осуществлении давления на Россию, чтобы она выполнила то, что должна сделать», - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, в 1994 году Украина отказалась от третьего по величине арсенала ядерного оружия в мире.

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После этого в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности. Согласно Меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.

Однако Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.