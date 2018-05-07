Газовый спектакль по сценарию Кремля. В главных ролях - ...

У кого-то может сложиться впечатление, что в ситуации резкого обострения украинско-российских газовых отношений Москва ведет себя не как серьезный, деловой партнер, а – как капризный мальчиш-плохиш: если не будет по-моему, то тогда пусть всем будет плохо. Хотя это далеко не так: все действия Путина и команды четко спланированы и их следствия просчитаны.

Пока из всего происходящего на «газовом» поле рисуется довольно зловещая для нас картина: основная цель Путина заключается в том, чтобы нанести как можно более точно и болезненно стратегический удар по Украине, и в первую очередь, – по президенту Ющенко как главному врагу Москвы. Расчет здесь на то, чтобы, с одной стороны, окончательно дискредитировать Ющенко в глазах Запада как неспособного обеспечить транзит российского газа и вообще, навести порядок в стране; с другой – спровоцировать стихийные бунты против «проамериканского режима Ющенко» в замерзающих юго-восточных регионах Украины. Параллельно решается и тактическая, так сказать, задача: прибрать к рукам украинскую газотранспортную систему, что для Украины фактически будет означать статус вассала Москвы и, – более того – достаточно гнетущую перспективу реанимации фантома ПИСУАРа и вполне реальной угрозы раскола страны.

Понимают ли подобную перспективу те политики в Украине (язык не поворачивается назвать их украинскими политиками), которые вдохновенно пилят сук, на котором сидят, надеются ли, что Москва, взяв под контроль украинскую ситуацию, с барского плеча позволит им «поцарствовать» на землях украинской колонии? А может, и в самом деле комплекс национальной и государственой неполноценности настолько въелся в головы наших грачей и коновалюков, что они спят и видят себя и всю страну счастливой лишь в крепких объятиях «старшего брата»?

В этой связи довольно интересна роль премьера Тимошенко. Каковы истинные побудительные мотивы ее деятельности на посту руководителя правительства, в частности, на российском направлении? Какую цель преследует и чего от нее ждать? Имеют ли под собой реальную почву многочисленные обвинения в ее адрес в якобы существующем заговоре с Кремлем с целью устранения Ющенко или ближе к истине предположение, что на самом деле «хвост крутит собакой», и Юлия Владимировна в достаточно сложной, запутанной и опасной игре пытается использовать кремлевские симпатии для того, чтобы потом «кинуть» и Путина, как обычно она это до сих пор делала с теми политическими «ракетами-носителями», которые выводили ее на желанные орбиты (Лазаренко, Ющенко), – чтобы достичь желанной для нее полной и «абсолютной» власти в Украине? По этому поводу каждый имеет свое мнение, и мы можем лишь делать предположения.

Однако есть вещи публичные и неопровержимые. В частности, когда речь идет о том, что действительно, из всех нынешних украинских политиков именно Тимошенко больше всех контактирует с Кремлем. По крайней мере, если судить по количеству поездок в белокаменную за прошлый, тяжелый для страны год. Ни лидер оппозиции В.Янукович, ни «миротворец» В.Литвин, ни даже главный коммунист (который, кажется, для Москвы «рад стараться» сделать что угодно) П.Симоненко, не говоря уже о действующем президенте (который в 2008 году, кажется, всего раз, и то в начале года, встречался с Путиным) – никто не может похвастаться таким количеством встреч с ВВП, в том числе и тет-а-тет, как наша Юлия Владимировна.

И главным поводом для этих встреч на протяжении прошлого года была именно газовая тема.

Чтобы не быть голословным, попробую, пользуясь исключительно обнародованной информацией, возобновить в памяти некоторые события.

Итак, в начале 2008 года была достигнута договоренность между президентами Украины и России, закрепленная впоследствии в Меморандуме премьеров двух стран, о переходе на протяжении трех лет на рыночные цены на газ, за транзит газа, а также за хранение газа в хранилищах.

В феврале, во время своего официального визита в Москву, премьер Ю.Тимошенко обсуждала газовый вопрос не только с тогдашним премьером РФ В. Зубковым, но и с президентом В.Путиным, встреча за закрытыми дверями с которым, вместо запланированных двух часов, длительная целых три.

В мае, во время заседания совета глав стран – участниц СНГ в Минске, состоялась следующая встреча Тимошенко и Путина с глазу на глаз. На людях украинский премьер сообщила, что Украина ждет позитивного завершения переговоров с Россией по газовому вопросу, по результатам которых планируется подписать стратегический договор о поставкпх газа в Украину.

(Кстати: спрашивается: кто воспрепятствовал подписанию «стратегического договора», и почему очень быстро и в Москве, и в Киеве о нем забыли?..).

Уже через месяц Юлия Владимировна опять посетила российскую столицу, и опять провела со своим российским коллегой Владимиром Владимировичем почти двухчасовую беседу без посторонних глаз и ушей. Помним, как на совместной пресс-конференции Путин похвалил свою украинскую визави, назвав «эффективным и популярным политиком». Вернувшись в Киев, Тимошенко заявила, что в Москве достигнута договоренность «о постепенном переходе на европейские цены на газ для страны на протяжении трех–четырех лет». «Мы договорились, что до 15 сентября, проводя параллельные переговоры по общей концепции с центральноазиатскими странами, мы выйдем на подписание стратегического соглашения на долгосрочную перспективу» -- сказала тогда премьер.

Конечно, 15 сентября никакого соглашения подписано не было. Возможно потому, что неизвестной оставалась цена, по которой среднеазиатский газ должен был продаваться «Газпрому». Но об этом, видимо, нужно было сообщить публично, а не надеяться, что граждане в этой стране массово страдают склерозом, а значит можно обещать что угодно – все равно забудут.

Между тем в начале октября украинский премьер опять поехала на встречу с Путиным – в этот раз разговор наедине в московской резиденции главы российского правительства в Ново-Огарево длилась больше трех часов. По ее результатам, как тогда сообщалось, стороны согласовали «межправительственный меморандум о сотрудничестве в газовой сфере». Как отметил пресс-секретарь российского премьера, документ «ляжет в основу будущего соглашения о поставках природного газа в Украину». Сама же Тимошенко на совместной с Путиным пресс-конференции сообщила, что оба премьера договорились о подписании контрактов на поставки газа между «Нафтогазом» и «Газпромом» без посредников. (Кстати, Юлии Владимировне тогда едва удалось выбраться в Москву, поскольку украинский Президент, как это было оглашено в некоторых СМИ, якобы под предлогом поломки президентского борта, отобрал у Тимошенко самолет, на котором она собиралась лететь в российскую столицу).

"Мазурик какой-то утащил самолет", - так лапидарно и красноречиво прокомментировал тот инцидент Владимир Путин. (По «Словарю воровского жаргона» «мазурик» -- карманный вор, или же труп человека).

Вернувшись в Киев, Тимошенко сообщила, что российская и украинская стороны отработали два контракта -- на поставку и на транзит природного газа. По словам украинского премьера, она подписала из Путиным «прекрасный документ», согласно которому контракты рассчитаны, по меньшей мере, на десять лет и «будут подписаны в ближайшие недели», а цена на российский газ будет повышаться для Украины поэтапно на протяжении трех лет. «Я считаю это абсолютной победой Украины и буду надеяться, что цена на 2009 год немного поднимется. Это дипломатическая победа Украины, и я думаю, что, когда мы подпишем конкретную цену, я вас порадую информацией", - подчеркнула Ю.Тимошенко.

К сожалению, порадовать нас Юлия Владимировна не смогла -- и в этот раз обещание оказалось невыполненным. Как известно, никаких контрактов не было подписано не то что в октябре, но и поныне.

Кстати, именно после октябрьского визита Тимошенко в Москву оттуда начали звучать заявления о задолженности украинской стороны перед «Газпромом» на сумму 2,4 миллиарда американских долларов.

Правда, сначала Тимошенко заявляла, что названный Москвой долг накоплен «РосУкрЭнерго», но на исходе года все-таки «Нафтогаз» вынужден был для его частичного погашения (1,5 млрд. долларов) брать кредит в Ощадбанке. Между прочим, эти деньги со счетов контролируемого государством «Нафтогаза Украины» были переведены именно на счета «РосУкрЭнерго», но никак не наоборот. Поэтому, как видим, рассчитываться пришлось в конечном счете украинскому налогоплательщику – то ли с «коррупционным посредником», против которого вместе якобы воевали и Москва, и особенно Киев, то ли с самим «Газпромом», стоящим за «РосУкрЭнерго». Однако в любом случае деньги утекли за пределы Украины.

Кстати, именно злополучный «коррупционный посредник», оказывается, помешал договориться «Нафтогазу Украины» и «Газпрому» о поставках газа в Украину и его транзите в Европу. По крайней мере, об этом заявила на пресс-конференции 14 января Юлия Тимошенко. При этом Юлия Владимировна, уточнив, что интересы этой компании в Украине представляют Д.Фирташ, Ю.Бойко и С.Левочкин, почему-то забыла сказать о том, что 50% акций «РосУкрЭнерго» контролирует российский «Газпром» (это недавно публично признал сам Путин), и что самой компанией непосредственно руководят два бывших офицера КГБ.

Нелишним будет отметить, что свою часть акций «РосУкрЭнерго» российский монополист «Газпром» приобрел лишь в сентябре 2008 года, причем за смешную цену – 2,4 млн. евро.

Можно предположить, что «Газпром» приобрел половину акций «РосУкрЭнерго» для того, чтобы в перспективе каким-то образом нейтрализовать неподконтрольного Путину Фирташа, которому ныне принадлежат 45% акций этой компании, – либо в судебном порядке, либо доведя «РосУкрЭнерго» до банкротства. После чего монополистом в украинских газовых сделках, безусловно, сможет стать «Газпром». За которым, как известно, стоит лично Владимир Владимирович.

Интересный ребус, не так ли?.. Если принять это во внимание, тогда и на удивление активные усилия Юлии Владимировны, направленные на устранение с газового рынка компании «РосУкрЭнерго», приобретают совсем другой шарм.

Что касается выводов из сказанного, то пусть каждый читатель делает их сам, однако не будет ошибкой предсказать в ближайшее время, особенно в свете президентских выборов, представляющие угрозу для Украины, но интересные сценарии с более активным привлечением со стороны Кремля некоторых ведущих украинских политических актеров, которые не откажутся еще раз сыграть в «российскую рулетку».

Какой в этом кремлевском либретто будет перспективная роль Юлии Тимошенко – об этом мы скоро узнаем.

Михаил Сидоржевский