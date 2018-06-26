Тарифный “мир”, или Чего не хватало широкой коалиции

За нашумевшей ссорой премьера Януковича с Cекретариатом Президента как бы из-за полномочий ветвей власти в условиях новой Конституции - было не так просто заметить искреннее взаимопонимание между президентом Ющенко, его фракцией “Наша Украина” в парламенте, спикером Морозом и тем же главой правительства Януковичом в вопросе о коммунальных тарифах. А именно о необходимости оставить их на “оптимальном уровне”, собственноручно отменив только что 340 голосами депутатов поддержанный мораторий на их повышение.

Более того, лидеры Партии регионов, “Нашей Украины” и СПУ высказались по этому поводу настолько однозначно, что все остальные разногласия в широкой коалиции, которые якобы существуют относительно Универсала национального единства, автоматически отходят на второй план.

Важнее же всего в вопросе о тарифах то, что отмены моратория не поддерживает лидер КПУ Симоненко.

И это как раз тот повод, с помощью которого остальные будущие коалицианты могут избавиться от коммунистов в широкой коалиции. Это, конечно, если и коммунисты не захотят окончательно сдать свои позиции защитников «голодных и рабов” и уступить электоральные позиции одновременно всем – БЮТ, СПУ, да и Партии регионов в восточных областях.

Но чтобы этот факт стал реальностью, нужное голосование в зале ВР. Тогда можно будет увидеть, кто с кем и по какому поводу голосует, а не только подписывает юридически пустые бумаги.

И такое решение, которое бы засвидетельствовало единство в вопросе о тарифах фракций ПР, СПУ и “НУ”, у Партии регионов уже есть. Вице-премьер Рыбак объяснил, что это должен быть закон, попросту отменяющий ранее принятый 340 голосами акт, и для его принятия хватит простого большинства депутатов... Собственно, на предстоящую неделю такой законопроект уже и зарегистрирован в повестке парламента.

То есть, то самое: можно обойтись и без коммунистов, но с “Нашей Украиной”, чья поддержка здесь гарантирована, потому что она в преодолении вето Президента не участвовала.

Правда, спикер парламента А.Мороз, который, конечно, не может прямо заявить, как Янукович, что отмена моратория уничтожит экономику, а, главное, не заинтересован в устранении коммунистов из коалиции, потому что останется с СПУ в окружении Партии регионов и “Нашей Украины” самым слабым звеном, - изобрел способ обойти “тестирование” фракций на предмет их отношения к тарифам.

Он просто намерен не подписывать одобренный уже в третий раз закон о моратории, ссылаясь на якобы несоблюденную процедуру рассмотрения этого решения в парламенте.

Хотя на самом деле вся процедура рассмотрения закона с предложениями Президента была полностью соблюдена, в повестке дня он стоял еще с начала прошлой пленарной недели, и профильный комитет его рассмотрел, и заключение главного научно-экспертного управления ВР было предоставлено...

Но заключение это, которым было подтверждено мнение Президента о том, что мораторий противоречит Конституции и выводам Конституционного суда, как известно, депутаты к сведению простого не приняли, причем фракция СПУ тоже.

Вот разве что сам Мороз за мораторий не проголосовал. Хотя всячески во время обсуждения стимулировал преодоление вето президента, отмечая, что закон вступит в силу лишь с момента его опубликования, и потому не зацепит большую часть уже поднятых тарифов.

И вот теперь Мороз признает, что нарушена Конституция, а еще не было обоснования из Кабмина. И как же он этого раньше не заметил?

Новые мотивы Мороза можно понять.

Особенно когда он не хочет дать возможность Президенту Ющенко наконец поступить исключительно в пределах Конституции и подписать то, что ему продиктовали конституционное большинство депутатов, но направить это решение в Конституционный суд.

Ведь пока в КС дойдут до этого закона руки, - хаос с тарифами, вызванный, мягко говоря, странными голосованиями ВР, не то чтобы разрушит экономику, но разобьет не один семейный бюджет. Но главное, что тревожит властные силы, - не оставит у местных властей никаких надежд ни на нынешнюю коалицию, ни тем более на парламент.

А ведь борьба за местную власть только начала разворачиваться... Не за избирателей, а именно за местный админресурс, ценность которого начинает восстанавливаться так, как это было и при Кучме...

Поэтому Мороз не напрасно беспокоится о том, чтобы выбить козыри из рук Ющенко, который, вместо того, чтобы держаться за губернаторов, вдруг начал искать общий язык с более подходящими под категорию “местное самоуправление” мэрами городов.

Но вправе ли спикер не подписывать одобренный парламентом закон? Особенно принятый более чем конституционным большинством?

Ясно, что не имеет председатель Верховной Рады такого права. А значит за превышение, или саботаж, своих полномочий должен был бы получить санкции от депутатов. Вплоть до отзыва с должности.

Другое дело, кто во ВР затронет этот вопрос, и найдется ли 150 голосов, чтобы его довести до начала процедуры импичмента спикеру? Собственно, голосов у БЮТ и “Нашей Украины” должно было бы хватить.

А там, глядишь, и “регионалы” присоединились бы... Хотя бы учитывая декларируемое продвижение в коалиционных переговорах с “Нашей Украиной”, скандал вокруг вопроса губернаторов и лишь обостренную им потребность все же осуществить кадровый размен...

Скажем, тех же губернаторов, за которых торг с Президентом еще не завершен, сменять на должность спикера для “НУ”.

А еще - предотвратить таким способом назначение Тимошенко на должность секретаря СНБО, в случае чего вопрос о ревизии конституционной реформы станет практически вопросом времени.

Если же “Наша Украина” получит стимулы для сохранения усиленных полномочий ВР, - то и желание разрушать реформированную Конституцию у нее поутихнет.

Да и БЮТ пусть остается в парламентской оппозиции со своим вице-спикером, так оно вернее... Тем более, что своего председателя Верховного суда он уже получил, не в последнюю очередь ценой киевских земель, розданных через голосование фракции БЮТ в Киесовете не одним только судьям ВС.

Что же касается Мороза и обязательств перед ним Партии регионов, так эти обязательства сугубо ситуативны.

Ведь, если присмотреться, то Партия регионов уже демонстрирует, что Мороз ее не очень устраивает. Не даром же господин Янукович заявил в Донецке не только глупость об отмене с Нового года облгосадминистраций, но и то, что парламентская коалиция обязана поддерживать правительство в парламенте... Что-то с этой парламентской антикризисной коалицией не хорошо.

И действительно, социалисты странно ведут себя. То жалуются на диктат в правительстве. То с бюджетом как-то не совсем соглашаются. То вот с тарифными играми довели правительство и ПР до отнюдь не желательного скандала...

Да и с продолжением конституционной реформы до уровня местных советов какие-то нелады: нет у закона 3207 перспективы, как сказал Янукович, заработать с Нового года, тем более, сразу с отменой облгосадминистраций. С одной стороны, пропущено несколько парламентских сессий для ее окончательного принятия, с другой стороны – в законопроект уже начинали вносить изменения. И главное – где те 300 голосов?.. А ведь Янукович, когда об этом в Донецке говорил, на что-то же рассчитывал. Теперь вот выглядит, и снова через опровержение Мороза, как обманщик...

Поэтому по крайней мере не при подобных отношениях Партия регионов обещала, что “не сдаст” своих партнеров по коалиции.

Так что мотивы у Партии регионов поменять сразу коммунистов и социалистов в коалиции на “Нашу Украину” есть. А последние ссоры? Так разве выяснение отношений с БЮТ было лучше?

Очередной парламентский переворот никого уже не удивит. О морали давно не идет речь. Универсал не суть важен, тем более, что, как твердит тот же Мороз, он не нарушался, а претензии “Нашей Украины” при хороших кадровых предложениях быстро стихнут.

Тем временем политическая целесообразность, которой теперь руководствуются все политические силы без всякого упоминания об электорате, - как была до выборов, так и остается...

А главное все же – тарифы. Деньги.

И будет очень странно, если “Наша Украина” поддержит правительство в вопросе повышения этих тарифов, а затем, отозвав своих министров из Кабмина, гордо уйдет в оппозицию. И не просто оставит деньги на усмотрение антикризисной коалиции, а еще и спровоцирует после отчета комиссии Деркача “репрессии” против своих менеджеров, которые якобы довели НАК “Нефтегаз” до банкротства...

Правда, все может быть намного проще. И “Нашу Украину” загонят в коалицию именно под “дулом” следственной парламентской комиссии, которая изучает поставки газа и заодно вопросы тарифов.

Но тогда нет речи ни о кадрах для “нашеукраинцев”, ни о выходе коммунистов.

Тогда у правительства Януковича не останется даже последней необходимости делиться “социальной защитой”, а тем более – полномочиями, с кем-либо. И все процессы, включая последующее укрощение всех нынешних партнеров Партии регионов, которая уже не скрывает своих стремлений полной монополии, пойдут намного быстрее.

Ирина Погорелова, специально для УНИАН