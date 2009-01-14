Депутаты не защитили летучих мышей, потому что «это диагноз для власти»

Верховная Рада Украины не поддержала проект Закона «О принятии Поправки к Соглашению о сохранении летучих мышей в Европе».

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовали 173 народных депутаты из 409, зарегистрированных в сессионном зале.

Народный депутат от КПУ Сергей ГОРДИЕНКО назвал странным в нынешней ситуации подход Секретариата Президента к внесению законопроектов, которые являются безотлагательными.

Он отметил, что «летучие мыши не виноваты», а такой подход - «это диагноз для власти, диагноз администрации Президента».

По словам С.ГОРДИЕНКО, «сегодня, когда Украина замерзает, когда перед Украиной стоят такие вызовы», в Секретариате Президента «тепло и летают пчелы», и “в такой атмосфере можно заботиться и о летучих мышах».

В свою очередь народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ (фракция Партии регионов) заявил, что не будет голосовать за этот законопроект, поскольку в нем речь не идет о еще одной летучей мыши – «балогоносом помаранчевом вампире».