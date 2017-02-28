В Раде предлагают вернуть чернобыльцам утраченные социальные гарантии

В первую очередь изменения коснутся пенсионного обеспечения и медицинского обслуживания таких граждан, сообщил первый заместитель председателя партии "Видродження" Владимир Пилипенко, а также добавил, что в ближайшее время документ будет зарегистрирован в парламенте.

Он напомнил, что за период с 1991-го по 2017-й год система социальной защиты чернобыльцев менялась больше 50 раз, как следствие - действующее законодательство не может эффективно поддерживать пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС и требует глобальной реформы.

Цель инициативы «Видродження» - вернуть чернобыльцам утраченные социальные гарантии, а также усовершенствовать законодательство в этой сфере.

«Одна из самых важных норм - это отменить ограничение максимального размера пенсии для граждан, которые пострадали вследствие аварии на ЧАЭС. Сегодня она не может превышать 10 тысяч 740 гривен. Также предлагается ввести минимальный гарантированный размер пенсий для инвалидов, относительно которых установлена связь с Чернобыльской катастрофой, пересмотреть и увеличить другие выплаты, на которые имеют право чернобыльцы – это и помощь на оздоровление, компенсация стоимости продуктов питания, другие льготы», - сообщил первый заместитель председателя партии «Видродження».

Изменения коснутся и всех категорий лиц, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, подчеркнул политик.

Он сообщил, что впервые законопроектом будет зафиксирована норму о недопущении нарушения конституционных и сужения существующих прав граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы.

«Которая будет зафиксирована в законодательстве как основная составляющая государственной политики в области социальной защиты пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Кроме того, мы предполагаем другую очень принципиальную вещь, что ответственность за выполнение долга государства перед гражданами за вред, причиненный вследствие Чернобыльской катастрофы, несут соответствующие органы государственной власти и местного самоуправления. То есть, четко фиксируем ответственность государства, от которого она, можно сказать, уклоняется на протяжении десятилетий. К сожалению, за последние 25 лет льготы чернобыльцам, предусмотренные украинским законодательством, ни разу не финансировались в полном объеме. Мы предлагаем это исправить. Можно сказать, что законопроектом «Видродження» будет предусмотрена наиболее системная реформа законодательства, которое касается чернобыльцев, за последние годы», - подчеркнул Пилипенко.

Предложенные изменения коснуться 1,9 миллиона украинцев, которые по своему статусу являются пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы.

Из них - более 108 тыс. инвалидов и более 418 тыс. пострадавших детей.