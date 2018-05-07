«Газовое» заседание ВР: Янукович пугал Судом праведным, Тимошенко давилась смехом
"Я надеюсь, что это уже последняя оранжевая зима", - объявил Виктор Федорович... "ПР может создавать комиссии хоть каждый день", - сказал Гудыма... Репортаж
Вопрос украино-российских газовых отношений на сегодняшнем заседании рассматривался первым.
- Мы оставили вам газ по 179 долларов за кубометр, – бывший руководитель Нафтогаза периода Януковича Юрий Бойко адресует упрек министру Юрию Продану.
- Да неужели? Но почему-то мы не нашли контрактов на такую сумму, хотя искали... - отвечает правительственный чиновник.
В адрес оппозиции и бывших руководителей Нафтогаза прозвучало немало вопросов. Например, как так получилось, что компания РосУкрЭнерго платила за хранение своего газа в наших подземных хранилищах 2 доллара, Укртрансгаз - почти 8, а в Германии плата составляет 26 долларов за тысячу кубов? Или почему Украина берет за транспорт российского газа в Европу 1,7 доллара за тысячу кубов, тогда как средняя ставка транзита в Европе 7 долларов?
Только ленивый не задевал газового посредника РосУкрЭнерго, последние два года поставлявшего в Украину газ.
Среди упреков, раздававшихся в адрес власти, был один довольно серьезный. Он прозвучал в выступлении Виктора Януковича. В 2005 году были разрушены прямые связи с Туркменией, Узбекистаном и Казахстаном, заявил лидер оппозиции. От себя добавим: новая власть тогда просто “проморгала” договоры, и об этом говорят не только в парламенте, но и во время каждого предметного обсуждения и на круглых столах, посвященных энергетике.
Кстати, Виктор Янукович выступал цветисто. Не люблю зубоскалить по поводу его украинского языка (учится политик, и хорошо...) Но не могу удержаться. “Я надеюсь, что это уже последняя оранжевая зима, - объявил Виктор Федорович. - Но эту зиму нужно пережить миллионам людей, которые живут в холодных квартирах, больным, которые мерзнут в квартирах, студентам, которым не платят стипендии, пенсионерам, которым задерживают пенсии. Каждый день пребывания такой власти усиливает проблему. Слова министра Продана выглядели как лепет. К сожалению, сегодня... в парламенте правительство не отчитывалось, а только предоставляло информацию. Потому что власть боится взглянуть в глаза народу. Суд праведный...(после паузы) никогда не убежит... Власть оставила Украину не только без газа, Украина теряет статус транзитера. «Посміхайтеся! Над собою посміхайтеся!» (Перепев гоголевского “Ревизора”: “Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!”, очевидно, был адресован Тимошенко и Турчинову, которые откровенно давились смехом)...
Результатом сегодняшнего обсуждения стало постановление о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования и функционирования газотранспортной системы Украины в 2008-2009 годах. Возглавила комиссию регионалка Инна Богословская. Туда войдут четыре ее однопартийца, три бютовца, два нашеукраинца, один коммунист и один литвиновец. Основная задача – предоставить украинскому обществу достоверную информацию о функционировании нашей ГТС и осуществить парламентский контроль для срочного возобновления поставок газа потребителям Украины и транзитерам Европы.
Мы поинтересовались у политиков, будет ли, на их взгляд, эффективной ВСК, возглавляемая Инной Богословской?
|Инна Богословская
- Я убежден, что созданная комиссия будет эффективной, - сказал член фракции Регионов и член новообразованной комиссии Василий Киселев. - И нужно, чтобы комиссия сказала о причинах, которые привели к такому состоянию с поставками, о последствиях и об ответственности людей, причастных к этой катастрофе. Потому что видеть к чему идет и продолжать требовать свою цену на газ... Так я бы рассказал по этому поводу анекдот. Идут Василий Иванович и Петька по пустыне, и Петька говорит: “Василий Иванович, у тебя есть фляга с водой, дай напиться...”. А тот говорит: "А у тебя в рюкзаке сало, давай меняться". А тот в ответ: "Но это же дорого". А Василий Иванович говорит: "Это рынок, Петька...Иди поищи, где подешевле, мы же на рынке". Так что не имея своего газа и не развивая добычу, нечего было очень диктовать России цену в 201 доллар. А те, видите ли, заломили 400, беда да и только...
Маша Мищенко