«Газовое» заседание ВР: Янукович пугал Судом праведным, Тимошенко давилась смехом

Вопрос украино-российских газовых отношений на сегодняшнем заседании рассматривался первым.

- Мы оставили вам газ по 179 долларов за кубометр, – бывший руководитель Нафтогаза периода Януковича Юрий Бойко адресует упрек министру Юрию Продану.

- Да неужели? Но почему-то мы не нашли контрактов на такую сумму, хотя искали... - отвечает правительственный чиновник.

В адрес оппозиции и бывших руководителей Нафтогаза прозвучало немало вопросов. Например, как так получилось, что компания РосУкрЭнерго платила за хранение своего газа в наших подземных хранилищах 2 доллара, Укртрансгаз - почти 8, а в Германии плата составляет 26 долларов за тысячу кубов? Или почему Украина берет за транспорт российского газа в Европу 1,7 доллара за тысячу кубов, тогда как средняя ставка транзита в Европе 7 долларов?

Только ленивый не задевал газового посредника РосУкрЭнерго, последние два года поставлявшего в Украину газ.

Среди упреков, раздававшихся в адрес власти, был один довольно серьезный. Он прозвучал в выступлении Виктора Януковича. В 2005 году были разрушены прямые связи с Туркменией, Узбекистаном и Казахстаном, заявил лидер оппозиции. От себя добавим: новая власть тогда просто “проморгала” договоры, и об этом говорят не только в парламенте, но и во время каждого предметного обсуждения и на круглых столах, посвященных энергетике.

Кстати, Виктор Янукович выступал цветисто. Не люблю зубоскалить по поводу его украинского языка (учится политик, и хорошо...) Но не могу удержаться. “Я надеюсь, что это уже последняя оранжевая зима, - объявил Виктор Федорович. - Но эту зиму нужно пережить миллионам людей, которые живут в холодных квартирах, больным, которые мерзнут в квартирах, студентам, которым не платят стипендии, пенсионерам, которым задерживают пенсии. Каждый день пребывания такой власти усиливает проблему. Слова министра Продана выглядели как лепет. К сожалению, сегодня... в парламенте правительство не отчитывалось, а только предоставляло информацию. Потому что власть боится взглянуть в глаза народу. Суд праведный...(после паузы) никогда не убежит... Власть оставила Украину не только без газа, Украина теряет статус транзитера. «Посміхайтеся! Над собою посміхайтеся!» (Перепев гоголевского “Ревизора”: “Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!”, очевидно, был адресован Тимошенко и Турчинову, которые откровенно давились смехом)...

Результатом сегодняшнего обсуждения стало постановление о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования и функционирования газотранспортной системы Украины в 2008-2009 годах. Возглавила комиссию регионалка Инна Богословская. Туда войдут четыре ее однопартийца, три бютовца, два нашеукраинца, один коммунист и один литвиновец. Основная задача – предоставить украинскому обществу достоверную информацию о функционировании нашей ГТС и осуществить парламентский контроль для срочного возобновления поставок газа потребителям Украины и транзитерам Европы.

Мы поинтересовались у политиков, будет ли, на их взгляд, эффективной ВСК, возглавляемая Инной Богословской?

- Это право оппозиции создавать такие временные следственные комиссии, - сказал народный депутат от БЮТ Александр Гудыма. - Для ее создания достаточно 150 голосов, и Партия Регионов может создавать их хоть каждый день. Но присутствие Инны Богословской, известной своим отношением к премьеру, делает ее деятельность однобокой. И будет работать она на план оппозиции – пытаться выразить недоверие правительству, выступать с обвинениями. Актуальной работа такой комиссии может быть сегодня, ну, возможно, отчасти завтра. Как только нормализуется обстановка, мы уже забудем, что такая ВСК была создана, потому что думаю, что все уже будет нормально в украинско-российских отношениях.

- Я убежден, что созданная комиссия будет эффективной, - сказал член фракции Регионов и член новообразованной комиссии Василий Киселев. - И нужно, чтобы комиссия сказала о причинах, которые привели к такому состоянию с поставками, о последствиях и об ответственности людей, причастных к этой катастрофе. Потому что видеть к чему идет и продолжать требовать свою цену на газ... Так я бы рассказал по этому поводу анекдот. Идут Василий Иванович и Петька по пустыне, и Петька говорит: “Василий Иванович, у тебя есть фляга с водой, дай напиться...”. А тот говорит: "А у тебя в рюкзаке сало, давай меняться". А тот в ответ: "Но это же дорого". А Василий Иванович говорит: "Это рынок, Петька...Иди поищи, где подешевле, мы же на рынке". Так что не имея своего газа и не развивая добычу, нечего было очень диктовать России цену в 201 доллар. А те, видите ли, заломили 400, беда да и только...

Маша Мищенко