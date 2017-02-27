МИД: Швейцария подтвердила готовность ввести "безвиз" для украинцев вслед за ЕС

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, об этом шла речь во время встречи министра иностранных дел Павла Климкина с федеральным советником, руководителем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером.

"Во время обсуждения двусторонней тематики была отмечена необходимость подписания соглашений об упрощении оформления виз и о реадмиссии. Швейцарская сторона также подтвердила готовность ввести безвизовый режим для украинских граждан после принятия соответствующего решения со стороны ЕС", - говорится в сообщении.

Как отмечается, швейцарская сторона была проинформирована о продолжающейся напряженной ситуации на Донбассе и ходе реформ в Украине, а также была выражена признательность за техническую и гуманитарную помощь, предоставляемую Украине. Отдельно были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в рамках ОБСЕ.

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Министры подчеркнули взаимную заинтересованность в дальнейшем успешном развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Встреча состоялась в рамках визита Климкина в Женеву для участия в Сегменте высокого уровня 34-й сессии Совета ООН по правам человека.

Как сообщал УНИАН, в ЕС считают, что решение о безвизовом режиме для Украины может вступить в силу только вместе с новым механизмом временного приостановления таких режимов для любой страны мира, в отношении которых действуют такие режимы.

14 февраля Европарламент одобрил механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами.

Сегодня, 27 февраля, Совет ЕС принял механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами.

Завтра Европарламент, Совет ЕС и президентство ЕС начнут переговоры относительно предоставления безвизового режима Украине.

10 февраля президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина до лета этого года получит безвизовый режим с ЕС.