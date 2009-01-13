"Независимая Газета": Газпром добивается белорусского сценария

Газета „Независимая Газета” (Россия) 13 января этого года комментирует газовый спор между Украиной и Россией. Газета пишет о том, что вероятная цель “Газпрома” - довести энергетический кризис в Украине до критической черты и возобновить проект газотранспортного консорциума по белорусскому сценарию 2007 года (создание на базе ГТС акционерного общества и передача его контрольного пакета “Газпрому”).

Издание отмечает, что, навязывая тезис о том, что газовый конфликт между Россией и Украиной - сугубо экономический и хозяйственный, “Газпром” исключает какие-либо формы трехсторонних переговоров с участием ЕС и Украины. Встреча еврокомиссара по энергетике Андриса ПИБАЛГСА, руководителей “Нафтогаза” Олега ДУБИНЫ и “Газпрома” Алексея МИЛЛЕРА, которая сначала планировалась в Брюсселе, была сорвана российской стороной.