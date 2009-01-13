Газпром: ни одного кубометра газа не попало в ГТС Украины

Украина не дает никаких внятных объяснений причин отказа транспортировать российский газ в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявил сегодня в главном диспетчерском зале «Газпрома» в Москве.

«Никакого внятного объяснения со стороны украинских коллег о том, почему газ не поступает в ГТС Украины, нет», - сказал А.МИЛЛЕР.

При этом он подчеркнул, что никакой причины в отказе нет, так как в газопровод через ГИС «Суджа» газ подается только для дальнейшего транзита в Европу.

А.МИЛЛЕР подчеркнул также, что «Газпром» подал заявки украинской стороне для транзита необходимого количества газа в Болгарию, Румынию, Турцию, Македонию, Молдову, Грецию, а также заявку на 22 млн. кубометров газа для Словакии. Однако, по его словам, ни одного кубометра газа не попало в ГТС Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 января, ОАО «Газпром» возобновил прокачку газа через газоизмерительную станцию "Суджа".

В то же время информированный источник, приближенный к НАК «Нафтогаз Украины», сообщил УНИАН, что Украина не открыла транзитный газопровод в направлении газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа».

По словам источника, того объема газа, который предложил «Газпром» для прокачки через ГИС «Суджа», недостаточно для его транспортировки в том направлении, которое предлагает «Газпром», соответственно, на данный момент российский газ не поступает в ГТС Украины.

Как сообщал УНИАН, председатель правления НАК Олег ДУБИНА заявляет, что сегодня НАК Нафтогаз Украины» не смог выполнить предложение ОАО «Газпром» о транзите российского газа в направлении ГИС "Суджа" в объеме 76 млн. кубометров, так как это привело б к ограничению поставок газа Одесской, Луганской, Донецкой, и частично Днепропетровской областей.