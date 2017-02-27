В Раде обнародовали фамилии депутатов, которые летают в Москву

"Прямого авиасообщения с Москвой в Украине нет. На Москву с Киева летают через Минск. Здесь списки тех, кто за два прошлых года - годы войны с Россией - летали на Минск, и в большинстве случаев дальше на Москву. 59 народных депутатов Украины", - отметила она.

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Виктория Сюмар подчеркнула, что "часть людей реально летает в Минск – например, Ирина Геращенко, Анна Гопко, Андрей Иванчук (которого в Беларуси даже задерживали)", передает пресс-служба НФ.

"Но, думаю, уже известный Андрей Артеменко, Сергей Левочкин, Бойко, Мураев, Онищенко, Кивалов, Деркач, Рабинович, Тарута и многие другие совсем не на переговоры в минском формате летали. Скорее - это "московский формат" псевдоукраинского политики. Это ответ Пограничной службы на мой запрос. Делайте выводы", - резюмировала она.