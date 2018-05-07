Путин как оружие массового психологического поражения

«Газовые войны» России с бывшими советскими республиками становятся плохой новогодней приметой. Газпром, который все чаще позиционируется в качестве подразделения российской власти, не просто проводит специальные операции на сопредельных территориях, но и решает задачи сохранения своей роли.

В России Путина, так и не ставшей «Россией Медведева», любили говорить о спорах хозяйствующих субъектов. Под этим соусом соратники Владимира Владимировича выдавили из страны неугодных олигархов и зачистили информационное пространство страны, установив контроль над имевшими собственное мнение телеканалами. Теперь на российское телевидение сегодня любо-дорого глядеть - куда там Гостелерадио СССР. Но, как оказалось, формула о столкновении коммерческих интересов практически универсальна. И вот она запущена в ход в отношениях с Украиной – второй по величине республикой бывшего Союза, последние 17 лет прилагающей усилия к выходу из тени Москвы. Интересно наблюдать, как нервно реагируют представители российской власти и Газпрома на заявления еврочиновников и политиков Старого Света о том, что газовый спор с Украиной – вопрос политический, а не экономический.

Эффектное «соло на вентиле» - это не только попытка заставить европейские страны считаться с растущими аппетитами Газпрома, но и эффектное политическое наступление. Если хотите – асимметричный ответ на подписание Украиной и Грузией Хартии о стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами. Понятно, что Вашингтон этими документами пытался подсластить пилюлю неполучения двумя постсоветскими республиками ПДЧ. Не менее очевидно, что Москва не могла себе позволить остановиться на достигнутом. В итоге под прицелом оказалась наша страна, а наступательные действия идут в соответствии с новейшими технологиями: противника не пытаются убить, но готовы запугать до смерти.

Время для нового (вероятно, не последнего) витка «газовой войны» было выбрано очень удачно. В США Джордж Буш дорабатывает последние дни в качестве президента, а Барак Обама еще не вступил в полномочия. Поэтому из-за океана внятной позиции относительно российско-украинского газового конфликта так и не прозвучало, а ободряющие заявления клерков Госдепартамента в этих условиях имеют эффект комариного писка. Собственно говоря, и Европейский Союз в первой декаде января боролся исключительно за собственные интересы. После восстановления нормального транзита газа в Старом Свете запросто могут спокойно наблюдать за вторым актом газовой драмы – борьбой Киева и Москвы за приемлемую цену газа в 2009 году. Кстати, ничего удивительного - Газпром за несколько последних лет сразу в нескольких европейских странах попытался войти в тамошние распределительные сети, да и с местными политиками российская энергетическая монополия давно научилась дружить. На этом фоне очень показательно заявление Дмитрия Фирташа о том, что компания «RosUkrEnergo» контролирует 75% объема продаваемого в Украине газа. При этом половина акций RUE принадлежит Газпрому. Следующие президентские выборы по графику у нас зимой, и энергетический фактор может стать куда влиятельнее банальных подтасовок и вброса бюллетеней.

«Победоносной» борьбой за российский газ Кремль в связке с Газпромом не только старательно накачивает мышцы последнего на фоне глобального финансового кризиса, но и демонстрирует собственным согражданам уже привычный образ врага. И заявления однофамильца российского президента, «газпромовского ястреба» Александра Медведева, о якобы имевшем место влиянии украинско-американской Хартии о стратегическом партнерстве на газовые переговоры – лучшее подтверждение трансформации Газпрома. Теперь это не только энергетическая монополия, но и, судя по всему, подразделение то ли МИДа, то ли спецслужб.

Если накал политической двусторонней напряженности не спадет, граждан Украины могут обязать предъявлять при въезде на территорию России справку об оплате коммунальных услуг. Или – как вариант – заставят оставлять на границе в залог баллон с газом, чтобы предупредить воровство голубого топлива на бытовом уровне. Российская власть привычными и отработанными методами отвлекает внимание от собственных экономических проблем, акцентируя внимание на наличии кризисных явлений в экономиках сопредельных государств, по возможности – усугубляя их. Россия сегодня практически ведет против Украины войну на информационном и энергетическом направлениях, пуская в ход даже оружие массового психологического поражения – премьер-министра Владимира Путина. Откровения вчерашнего кремлевского властелина порой шокируют неподготовленного слушателя, а тональность заявлений давно покинула пределы дипломатических приличий. И, судя по активности Владимира Владимировича, игра стоит свеч.

Хотя на европейском рынке Россия еще может понести имиджевые потери, но сегодня речь практически идет о превращении нашей страны на старте президентской кампании в политический супермаркет «Украина без Ющенко». Здесь на полках и готовая договариваться с российским руководством Юлия Тимошенко, и бравирующий собственной оппозиционностью Виктор Янукович, и констатировавший поражение нашей страны в информационной войне Владимир Литвин. Кстати, за первую неделю 2009 года свет увидело только уникальное совместное заявление Ющенко и Тимошенко по газовому вопросу, остальные претенденты на роль вождя нации предпочли на публике не появляться.

Стоит ли удивляться, что Россия стремится решать комплекс задач, демонстрируя претензии на роль энергетической сверхдержавы, которое по плечу доминирование на постсоветском пространстве. Хуже другое: отсутствие способности отечественной элиты к консолидации, проявившиеся в последние дни чрезвычайно отчетливо, позволяет утверждать, что угрозы суверенитету и экономический шантаж превращаются из фигур речи в суровую украинскую реальность. И внятный ответ на этот вызов ни официальный, ни оппозиционный Киев пока не сформулировали.

Евгений Магда