Вскоре в рамках реформирования ГСЧС будет ликвидирована пожарная инспекция – Аваков

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в интервью программе «ТСН.Тиждень».

Отвечая на вопрос о периодических инициативах по его отставке, Аваков отметил, что настроен продолжить реформы в ведомствах, подчиненных МВД.

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«Настроен сделать реформу полиции необратимой, до конца сформировать в полном объеме Национальную гвардию, созданную в 2014 году», - сказал он.

По словам Авакова, также необходимо полностью реформировать Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

«В ближайшее время мы объявим о полном сокращении и уничтожении такого понятия, как пожарная инспекция...», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября 2016 г. в Киеве была представлена концепция реформирования ГСЧС.

Как сообщил на презентации Аваков, концепцией предусмотрено реформирование системы пожарного надзора. По словам министра, будет ликвидирована пожарная инспекция в том виде, в котором она сейчас существует. А субъекты малого и среднего бизнеса получат в качестве альтернативы плановым проверкам добровольное страхование.