Криль считает, что коммунисты удачно подоили двух коров: Кремль и Тимошенко

Народный депутат Украины, лидер “Единого Центра” Игорь КРИЛЬ утверждает, что “тщательным образом спланированный Кремлем” газовый конфликт реализовывают коммунисты и БЮТ.

«Газовый конфликт-2009 тщательным образом планировался Кремлем. К выполнению плана были привлечены традиционные партнеры Москвы – коммунисты. Они смогли выжать максимум пользы для себя и финансово подоить одновременно двух коров: Кремль и ТИМОШЕНКО», - заявил И.КРИЛЬ, комментируя роль коммунистов в газовом конфликте между Украиной и РФ, сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра”.

По мнению И.КРИЛЯ, сначала, чтобы реализовать сценарий устранения Виктора ЮЩЕНКО с поста Президента, коммунисты по просьбе премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО “постоянно провоцировали политические конфликты”. «С другой стороны, это дало возможность также прикрывать беспомощность правительства перед экономическим кризисом», - отметил народный депутат.

Лидер “Единого Центра” считает, что “уже в ближайшее время СИМОНЕНКО, ВИТРЕНКО, КОНОВАЛЮК и другие «наемники» активизируются, чтобы опорочить украинскую позицию в газовой войне”. «При этом, - считает народный депутат, - они будут умалчивать о том, что причинами газового кризиса является некомпетентность и бездеятельность правительства ТИМОШЕНКО».

«Уже в январе коммунисты начнут отрабатывать российский заказ на проведение акций протеста против евроатлантической интеграции Украины и Президента Виктора ЮЩЕНКО. Для прикрытия БЮТ коммунисты должны стать движущей силой в завершении политической реформы по сценарию ТИМОШЕНКО-ПУТИНА», - отметил И.КРИЛЬ.

Он считает, что основная задача этого сценария – передача России контроля над украинской ГТС в обмен в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО на президентских выборах.

«Разрабатывая такой сценарий с коммунистами и Кремлем, ТИМОШЕНКО не ожидала, что все обернется настолько серьезными событиями, прежде всего для газозависимой экономики Украины, которая приближается к дефолту. Тем более не ожидала, что развитие событий выйдет из-под контроля и обратится против нее самой», - отметил лидер “Единого Центра”.