Газовый конфликт с Россией приблизил Украину к ЕС и НАТО - эксперт

Газовый конфликт с Россией в значительной степени приблизил Украину к Европейскому Союзу и НАТО.

Такое мнение высказал политолог Виктор НЕБОЖЕНКО в интервью газете “День” (№ 1 от 13 января 2009 года).

“Кремль и “Газпром”, грубо говоря, держали руку на нашей шее и были уверены, что Киев (с учетом коррупционной составляющей конфликта) даже не пискнет и выполнит все условия”, - сказал эксперт.

Теперь, по мнению В.НЕБОЖЕНКО, конфликт все больше приобретает геополитический характер.

“Вы только вспомните, аж два года понадобилось интенсивных дипломатических, международных, контрпропагандистских действий России для того, чтобы остановить движение Украины к НАТО”, - заметил политолог.

Он отметил, что “неподписание ПДЧ воспринималось Кремлем как колоссальная победа, как выигрыш в третьей мировой войне”.

“И здесь в результате конфликта без всяких специальных договоров-переговоров по просьбе, в том числе и Кремля, на территории Украины и России появляются представители одного из мощнейших и самых профессиональных подразделений ЕС, которые будут иметь серьезные полномочия. Любой мониторинг и контролинг – это форма проявления власти. Россия, как сырьевая империя, сама добилась того, что вручила в руки Евросоюза возможность контроля над главным своим оружием – углеродами. Это очень мощный удар по российским планам”, - отметил В.НЕБОЖЕНКО.

В связи с этим он констатировал, что появление большой группы наблюдателей на украинских газораспределительных станциях очень приблизило Украину к Евросоюзу и еще больше – к НАТО. “Теперь появится вопрос о финансовом мониторинге газовых потоков, потом – об организации постоянно действующего мониторинга на всех газовых, а возможно, и атомных, станциях, если следующий конфликт с Россией будет у нас из-за электроэнергии. А это уже будет очень серьезное присутствие и НАТО, и Евросоюза на территории Украины. Если хотите – не меньше, чем любой ПДЧ. Другими словами: Кремль проиграл и еще очень проиграет”, - подчеркнул эксперт.