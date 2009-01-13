Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла на заседание Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, также в сессионном зале присутствуют все члены правительства.

В то же время в сессионном зале отсутствует президентский штандарт, который вносят в сессионный зал перед тем, как должен прийти Президент Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании планирует рассмотреть вопрос о состоянии обеспечения Украины энергоносителями и заключения международных договоров по снабжению и транзиту газа.