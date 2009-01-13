Тимошенко прибыла на заседание Верховной Рады
10:05, 13 января 2009Политика
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Президентский штандарт отсутствует
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла на заседание Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, также в сессионном зале присутствуют все члены правительства.
В то же время в сессионном зале отсутствует президентский штандарт, который вносят в сессионный зал перед тем, как должен прийти Президент Украины.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании планирует рассмотреть вопрос о состоянии обеспечения Украины энергоносителями и заключения международных договоров по снабжению и транзиту газа.
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