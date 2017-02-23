Нардепы обвиняют Коболева в 3-миллиардных убытках и инициируют его отставку

Об этом сегодня на пресс-конференции в Верховной Раде заявили 7 народных депутатов межфракционного депутатского объединения "Депутатский контроль", сообщает espreso.tv.

Коболева обвиняют в провалах в работе, увеличении тарифов на газ и 3-миллиардных убытках для государства и его граждан от операций с закупкой природного газа. Инициативу увольнения Коболева письменно поддержали 20 депутатов из разных фракций и внефракционные.

Депутаты убеждены, что "деятельность Андрея Коболева на должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" несет угрозу отечественной экономике и способствует обнищанию украинцев". По их мнению, "именно из-за "эффективного" управления Коболева выросли цены на газ для всех категорий потребителей и нанесены многомиллиардные убытки, в частности, в операциях по закупке газа для Украины в прошлом году".

"Тарифы напрямую зависят от цены на газ. А господин Коболев сознательно не захотел закупить газ в Европе во втором квартале прошлого года, когда там были самые низкие цены - от 180 долларов за кубометр. Зато позже "Нафтогаз Украины" сознательно приобрел природный газ на 30-40 долларов дороже - в период наибольших цен. Это привело к необоснованной переплате трех миллиардов гривень из кармана украинцев. Был ли это непрофессионализм или какая-то материальная заинтересованность руководителя "Нафтогаза", в любом случае такой человек не может возглавлять стратегическую национальную компанию”, - акцентировал представитель межфракционного объединения "Депутатский контроль" Максим Поляков.

Народные депутаты также заявили о тайных переговорах Андрея Коболева с руководством "Газпрома" по поводу закупки российского газа, причем по более высокой цене, чем это можно было сделать раньше в Европе. По их словам, представители "Газпрома" неоднократно приезжали в Киев на переговоры с Коболевым. Депутаты считают «недопустимым проводить любые переговоры с агрессором во время войны» и предполагают «наличие материальной заинтересованности псевдо-реформаторов из "Нафтогаза" в договоренностях с россиянами вместо европейцев". Нардеп Виталий Куприй провел здесь аналогию с торговлей углем с ОРДЛО, которая стоила украинцам 10 млрд грн убытков.

Депутаты обратились к премьер-министру и правительству Украины по поводу срочной проверки финансово-хозяйственной деятельности НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерних предприятий и немедленного отстранения Коболева с должности. На пресс-конференции также отмечалось, что правоохранительные органы блокируют расследование трех уголовных дел в отношении Коболева.

Народный депутат Михаил Головко заявил также о злоупотреблениях в руководстве еще одной государственной компании, которую контролирует "Нафтогаз" и ее руководитель - "Укргаздобыча". "Государственная аудиторская служба сообщила, что они четыре раза пытались провести проверку финансовой деятельности "Укргаздобыча", но они не дали им это сделать. Мы требуем от правительства взять под контроль "Укргаздобычу", устранить ее руководство во главе с Прохоренком, а саму структуру надо ликвидировать, ибо они наносят огромный ущерб украинской экономике", - считает он.

Депутаты также возмутились тем, что «на фоне провалов в работе менеджмент государственного "Нафтогаза Украины" установил себе необоснованно высокие зарплаты с эксклюзивным социальным пакетом, который включает разнообразные блага". В СМИ сообщалось, что заработная плата руководителя НАК "Нафтогаз Украины" составляет до 3 миллионов гривень ежемесячно. Также Коболев собирался приобрести служебный автомобиль за 5 миллионов гривень, но был вынужден отказаться от этого после скандала.