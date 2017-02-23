Организаторы блокады "Л/ДНР" назвали предложения правительства "неприемлимыми"

Участники блокады неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей готовы продолжить переговоры с правительством, но только на после того, как будут выполнены их требования. Об этом заявил координатор "Штаба блокады торговли на крови", второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский.

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"Эти условия для нас неприемлемы. Мы не верим в различные комиссии, мы не собираемся выполнять обязанности государства и тех государственных структур, которые должны этим заниматься", — цитирует Виногродского Іnforesist .

По его словам, требования блокирующих остаются неизменными – "освобождение всех украинских пленных и принятие закона об оккупированных территориях".

"На сегодняшний день в соответствии с законом по борьбе с терроризмом нет постановления Кабинета министров, которое бы определяло порядок пересечения грузов по линии разграничения на Донбассе. Мы просто помогаем нашим товарищам, которые находятся при власти и которых мы наняли выполнять свои обязанности", — заявил координатор блокады.

Виногродский выразил надежду, что переговоры с Гройсманом продолжаться.

"Наш ответ Гройсману — да. Мы готовы продолжить наши переговоры и помочь правительству выполнить то, что оно должно сделать. Гройсман хотел, чтобы мы пересмотрели перечень товаров, которые пропускаются через линию разграничения. Мы можем на это пойти, но после выполнения наших требований", — заявил руководитель блокады.

Напомним, ранее, по словам протестующих, премьер предложил вхождение представителей штаба блокады в комиссии по обмену пленными. "Кабинет министров отменяет разрешения, выданные СБУ на перемещение товаров и выдает Постановление, которое регулирует перемещение грузов в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом", — озвучили они второе предложение Гройсмана. "Блокадники" отметили, что премьер им сообщил о неспособности влиять на большинство БПП и НФ в парламенте, поэтому принятие Закона от него не зависит.

Как сообщал УНИАН, в конце января воины АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля.

Также участники блокады говорили о намерениях перекрыть все ж/д и автосообщение. 21 февраля 2017 года пресс-служба горно-металлургической группы «Метинвест» сообщила об остановке работы Енакиевского метзавода и «Краснодонугля», а 22 февраля на Днепровском меткомбинате заявили об остановке поставок кокса с Алчевского коксохимического завода.