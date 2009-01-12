ЕС не намерен вмешиваться в газовые переговоры Москвы и Киева

Европейский Союз не намерен участвовать в переговорах о поставках российского газа для Украины.

Об этом в интервью газете «Коммерсант» сообщил посол Чехии в Украине Ярослав БАШТА.

Отвечая на вопрос, будет ли Евросоюз участвовать в таких переговорах, он ответил: «Нет. Мы сможем оказать лишь экспертную помощь Украине. Например, рассказать о том, как работает схема поставок газа в Европе».

Посол Чехии отметил, что ЕС никак не может “повлиять на переговоры двух коммерческих структур” (“Нафтогаза Украины” и “Газпрома” – УНИАН). “Мы бы не смогли этого сделать, даже если бы на месте "Нафтогаза" была компания страны–члена ЕС. Я бы посоветовал вспомнить, о чем говорил "Газпром": почему они должны поставлять в Украину дешевле, чем в Словакию, Чехию, Германию? Вам следует понять, что в мире нет ничего бесплатного. Да, Белоруссия получает газ по 130 долларов, но она отдала 50% "Белтрансгаза”, – отметил Я.БАШТА.

Он добавил, что “очевидно, в цене на газ для Украины будет учтен фактор вашей независимости. В то же время я не думаю, что будет выставлена нереально высокая цена. Россия не заинтересована в коллапсе газотранспортной системы Украины, потому что у нее пока нет возможности продавать газ в Европу в обход Украины”.

Как сообщал УНИАН, 10 января председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА сообщил, что трехдневные переговоры с РАО «Газпром» о поставках газа в Украину завершились безрезультатно.

По словам О.ДУБИНЫ, цена на газ, предложенная российской стороной для Украины, составляет 450 долларов за тысячу кубометров. «Такой цены почти нет в Европе», - отметил руководитель «Нафтогаза Украины».

Как заявил О.ДУБИНА, в дальнейшем переговоры должны проходить на высшем уровне.