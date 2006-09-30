Президенты Украины, Польши и Литвы возложили цветы к памятнику Грушевскому

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с супругой Екатериной ЮЩЕНКО, Президент Республики Польша Лех КАЧИНЬСКИЙ с супругой Марией КАЧИНЬСКОЙ и Президент Литовской Республики Валдас АДАМКУС во Львове приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику Михаилу Грушевскому.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Президенты Польши и Литвы прибыли сегодня во Львов для участия в торжествах по случаю 750-летия основания города.

В короткой церемонии возложения цветов также приняли участие министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК, председатель Львовской областной государственной администрации Петр ОЛИЙНЫК, председатель Львовского областного совета Мирослав СЕНИК, Львовский городской председатель Андрей САДОВЫЙ, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.