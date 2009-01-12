Украина не вносила оговорок в протокол о газовом мониторинге

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что российская официальная информация о том, что украинская сторона подписала 11 января текст «Правил процедур по мониторингу транзита природного газа по территории Украины» якобы с оговорками, не соответствует действительности.

Как сказано в переданном агентству УНИАН комментарии руководителя пресс-службы МИД Василия КИРИЛИЧА, украинская сторона подписала текст отмеченного документа без каких-либо изменений или оговорок. При подписании была сделана письменная декларация, которая в политическом плане фиксирует позицию Украины относительно транзита российского газа и дает толкование отдельных положений текста подписанного документа. Никаких изменений или дополнений в текст упомянутых Правил процедур украинская декларация не вносила. Более того, в данной декларации четко зафиксировано, что «украинская сторона не подвергает сомнению подлинность положений Правил процедуры».

“Таким образом, нами выполнены все условия для возобновления поставок российского природного газа государствам-членам ЕС. Во-первых, мы подписали «Правила процедуры» в их первичном виде, которые были согласованы между премьер-министром Чехии и премьер-министром РФ в Москве 10 января 2009 года, без каких-либо изменений в текст настоящего документа. Во-вторых, мониторинговая миссия по вопросам транзита российского газа уже активно работает на территории и Украины, и Российской Федерации. Поэтому нет никаких оснований для промедления с возобновлением поставок российского газа по украинской территории европейским потребителям. И, наконец, Украина как независимое государство имеет суверенное право на высказывание собственной позиции по любому вопросу», подчеркивает В.КИРИЛИЧ.